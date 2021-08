Dubai nell’Amo della cucina italiana: nuovo ristorante di pesce

Nuova apertura con bandiera italiana a Dubai. Mine & Yours Group, marchio italiano dell’ospitalità di lusso in rapida ascesa, annuncia un nuovo ristorante italiano - L’Amo Bistro Del Mare - all’interno del Dubai Harbour, il più grande porto turistico del Medio Oriente. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con Sunset Hospitality (SGH), importante Gruppo degli Emirati Arabi con all’attivo numerosi brand internazionali.

L’Amo Bistro Del Mare inaugurerà il prossimo ottobre all’interno della nuova Marina di Dubai



Come nei ristoranti del Sud Italia

L'Amo Bistro Del Mare, la cui inaugurazione è prevista il prossimo ottobre, punta a portare anche nel cuore di Dubai la cultura enogastronomica e l’atmosfera tipica dei ristoranti delle località di mare del Sud Italia grazie a una proposta food & beverage autentica ma al contempo moderna e vivace.



Stefano Cuoco, global managing director e Coo, Mine & Yours Group: «Siamo estremamente entusiasti della partnership con Sunset Hospitality Group in questo progetto unico nel suo genere. La nostra seconda apertura a Dubai è una grande opportunità per rafforzare la presenza di Mine & Yours Group nella scena gastronomica di alto profilo degli Emirati Arabi».



Piero Giglio, managing partner Uae, Mine & Yours Group, afferma: «L'Amo Bistro Del Mare sarà una bella new entry nella vivace scena culinaria di Dubai e sono certo diventerà una destinazione molto richiesta da tutti coloro che desiderano vivere una vera e propria esperienza gastronomica. Il ristorante avrà una vista panoramica a trecentosessanta gradi sul porto turistico e proporrà intriganti menu a base di pesce fresco, oltre una wine list di alto livello».



Antonio Gonzalez, Ceo, Sunset Hospitality Group: «Siamo lieti di aggiungere L'Amo Bistro Del Mare al nostro crescente portfolio di concept legati all’ospitalità e al lifestyle. La scena gastronomica di Dubai ospita molti ristoranti italiani, ma pochissimi fanno del pesce la loro principale attrazione. I piatti di pesce d'autore saranno i protagonisti e la posizione unica, l’atmosfera raffinata e la cura dei dettagli completeranno l’esperienza. L’ottima partnership con Mine & Yours Group rafforzerà ulteriormente la nostra componente aziendale legate alle attività di ristorazione».



Design e arredi in stile nautiche

Lo spettacolare design degli ambienti e gli arredi in stile nautico della location si integrano alla perfezione con il contesto offrendo un’atmosfera raffinata e dal sapore esclusivo, con le ampie vetrate panoramiche che regalano suggestivi tramonti e inedite viste sullo skyline della Marina.



L'Amo Café sarà, invece, un’estensione del ristorante, con un’area bar aperta tutto il giorno in cui verranno servite colazioni e snack a base di pesce. Il luogo perfetto anche per chi ha voglia di proseguire la serata con un dopo cena a base di drink e cocktail d’autore.



L'Amo Bistro Del Mare è destinato, dunque, a diventare una delle principali destinazioni gastronomiche di Dubai grazie alla sua invidiabile ubicazione, con un posizionamento di fascia alta rivolto a una clientela internazionale molto esigente e sempre alla ricerca di esperienze uniche e coinvolgenti.