Niederkofler a Livigno per una nuova avventura gastronomica

In occasione della posa della prima pietra, Mottolino Fun Mountain annuncia la collaborazione con Mo-Food per l’apertura del nuovo ristorante Kosmo Taste the Mountain - Livigno & AlpiNN. Quest’ultimo è parte della grande operazione di rinnovamento della ski-area che culminerà con la costruzione della nuova sede di Mottolino Fun Mountain, la cui apertura è programmata per il mese di dicembre 2021. Un investimento di oltre 10 milioni di euro in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

Norbert Niederkofler

Le novità

Il nuovo ristorante cambia i paradigmi finora seguiti, con un’offerta food in ottica sostenibile e una struttura in armonia con la natura. Per farlo, la famiglia Rocca si affida a Mo-Food di proprietà dello chef tre stelle Michelin e Stella verde Norbert Niederkofler e del socio Paolo Ferretti, che ne assumerà la direzione strategica.

In cucina

Dal 2018 la holding è proprietaria di AlpiNN-Food Space & Restaurant, situato a Plan de Corones a 2275 metri d’altezza, dove l’executive chef Fabio Curreli realizza una cucina di montagna basata sulla filosofia etica Cook the Mountain di Norbert Niederkofler, che nasce da ingredienti territoriali e stagionali, riutilizzo degli scarti e un rapporto personale e di stretta collaborazione con produttori locali. La stessa che troverà ampio respiro presso il nuovo ristorante a Livigno, che già nel payoff “Taste The Mountain - Livigno e AlpiNN” sottolinea il legame con quest’ultimo, e per il quale lo stesso Curreli curerà alcuni piatti.

Per questo progetto, oltre allo sviluppo della strategia, Mo-Food si occuperà dell’organizzazione di tutti gli aspetti gastronomici, con una ridefinizione completa dei servizi: si punta sui produttori locali per l’approvvigionamento delle materie prime, in un’ottica di etica e sostenibilità.