A Como il ristorante dove stilisti e vip assaggiano l’autentica cucina di lago

Il ristorante Sant’Anna 1907 è una vera istituzione a Como: da oltre un secolo è diventato approdo per tutti i viandanti legati al mondo della seta, per i commercianti e artigiani, fino ai più recenti designer di moda che cercano in questo ristorante la cucina tipica del lago. Un locale dove, ancora oggi, si gustano piatti tradizionali lacustri e comaschi, che parlano del territorio usando prevalentemente ingredienti del luogo. Un ristorante che racconta la storia del lago, simbolo di quella via della seta antica millenni, che ancora oggi rappresenta questa zona d'Italia.

La sala



Sant’Anna: una storia antica

L’acquisto del terreno su cui sorge il ristorante Sant’Anna risale all’antico 1907 da parte del capostipite della famiglia Fontana che, tornato in Italia dopo il lavoro nelle ferrovie sudamericane, ha voluto investire così i suoi risparmi.



Da qui nasce la storia di quello che inizialmente era un semplice ristoro, una mescita per tutti i lavandai di Como che passavano sotto l’abitazione di famiglia per andare verso l’Ospedale Sant’Anna e cercavano un pasto caldo, semplice, per affrontare la giornata lavorativa o per concluderla.



Il Sant’Anna inizia a diventare un vero e proprio ristorante solo a partire dal 1932 quando a Como arriva l’omonimo ospedale. Per questo il ristoro diventa Bar Ristorante Sant’Anna. La gestione viene portata avanti negli anni fino alla generazione di Giorgio e Fausto Fontana, i due fratelli ancora oggi proprietari delle mura. Negli anni ’80 il ristorante si ingrandisce e si aggiunge quel “dal 1907” ad indicare l’anno di nascita e l’attaccamento alla storia familiare.



Punto di riferimento per stilisti, designer e vip

Il vero artefice del successo del ristorante è Fausto Fontana che, proprio negli anni ’80, inizia a introdurre il ristorante a personaggi di spicco del ramo della seta e della moda comasca e milanese. A quei tempi non c’era un locale all’altezza per accogliere i clienti illustri dei più importanti realizzatori di seta e commercianti del settore provenienti da tutto il mondo. Allora Sant’Anna si evolve e inizia a diventare il nuovo punto di riferimento per stilisti, rappresentanti, designer ma anche nobili, calciatori, attori, politici e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Da Walter Chiari a Craxi, da Carolina di Monaco a Stefano Casiraghi, dal Conte Giovanni Nuvoletti a Ferrè, fino a Missoni oltre ai clienti di Villa D’Este, l’Hotel a 5 Stelle lusso.



Il nuovo menu dello chef Francesco Priore

Oggi il Sant’Anna propone una cucina rispettosa non solo della tradizione del lago ma anche della stagionalità dei prodotti per proporre sempre piatti di alta qualità. A capo della cucina c’è lo chef Francesco Priore che inizia a lavorare da giovanissimo e, dopo un’esperienza sul Lago di Como a Villa Olmo, arriva al Sant’Anna nel 2001. Qui inizia come secondo di Enrico Bernasconi, lo chef precedente.



In carta i piatti storici come il Risotto al Persico

Oggi è a capo della cucina e propone un menu che varia di stagione in stagione e che va di pari passo con quanto la natura offre. Nella realizzazione della carta lo chef ha voluto mantenere intatta la tradizione del ristorante storico riproponendo veri e propri must che hanno reso noto il Sant’Anna nei decenni. Tanto spazio è lasciato al pesce, sia di lago che di mare, tra i piatti di spicco, il Risotto al Persico, tipico del lago di Como di cui si è mantenuta intatta la ricetta nei decenni. Viene, infatti, infarinato e cotto in burro e salvia (realizzato anche in un’altra versione, sempre tradizionale, con il riso in cagnone con cipolla e burro). Poi il Risotto allo zafferano e i Cucchiai di Gamberi e Scampi crudi al Tartufo estivo. A questi piatti, molti dei quali introvabili altrove, si sono aggiunti altri piatti frutto della creatività dello chef Priore. Protagonista anche la carne con diversi tagli pregiati disponibili.



Importante la carta dei dessert con gli storici Mantecati (alla Liquirizia con Brancamenta e al Pistacchio con Marsala Secco) e la sfogliatina calda di Mele con Gelato.

In cucina i piatti storici



Come una bella donna vestita di seta

Alcune donne hanno un fascino insito, una delicatezza e un'eleganza non troppo studiata ma naturale. Ecco come si potrebbe definire il ristorante Sant’Anna 1907, che presenta una raffinatezza senza tempo con i suoi ampi spazi ornati da mobili in legno scuro che contrastano con il tovagliato bianco, illuminato dalla luce proveniente dalle ampie finestre. Il ristorante si dispone su quattro sale, di cui una adibita a privée per feste private o, semplicemente, per un pranzo o una cena da gustare in tutta privacy.



Sant’Anna è un luogo elegante ma nel quale sentirsi a casa, che ha saputo mantenere negli anni un fascino che non accenna a svanire. L’atmosfera che si respira è serena: una formalità calibrata e mai eccessiva che permette di godere di un pranzo o una cena di vero relax e di gusto, in tutta intimità, garantita dagli ampi spazi tra un tavolo e l’altro.