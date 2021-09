Casadora apre a Roma le porte del suo laboratorio di pasta fresca con cucina

La voglia di unire la tradizione della pasta fresca italiana a una proposta gastronomica moderna ha portato all'apertura di Casadora, pastificio con cucina a Roma. Un laboratorio dove è possibile concedersi un pasto all'insegna dei gusti e dei sapori delle nonne ma con un tocco in più. Dai tagliolini ai cappellacci, dai tonnarelli ai ravioli c'è spazio anche per i noodles e i gyoza. Alle spalle di questa avventura gastronomica, un gruppo di amici che vede Giulia Ghislini nelle vesti di responsabile del laboratorio grazie alla sua esperienza in cucine stellate in Italia e all'estero.

Cadsadora, laboratorio e cucina si trova a Roma in via Oslavia 11

Nel nome del locale il richiamo alla tradizione

Il richiamo alla tradizione della pasta fresca emiliana è chiaro fin dal nome scelto. Casadora, infatti, nasce dall'unione della parola "casa" a "dora", diminutivo di "azdora" che, nel dialetto bolognese, è la donna che, grebiule in vita e fazzoletto in testa, si occupa di tirare a mano la pasta. Da qui il team di Casadora è partito per offrire ai propri clienti un'esperienza di cucina tradizionale, quasi casereccia, ma capace di aprirsi a contaminazioni e innovazioni di prodotto.

Pasta fresca di Casadora 1/3 La confezione per portarsi a casa la pasta fresca di Casadora 2/3 Uno dei piatti realizzati dallo chef Giorgio Romanini che si possono gustare sul posto 3/3 Previous Next

Laboratorio a vista. In cucina Giorgio Romanini

A livello di layout, il locale è caratterizzato da un bancone di tre metri posto all'entrata. Alle sue spalle, il laboratorio a vista e la cucina. A preparare i piatti da gustare sul momento, è lo chef Giorgio Romanini (per molti anni alla guida del ristorante Mavi). Diversi i piatti che si possono consumare: il Cannolo di spigola ripieno di gamberi con insalata thai o la Porchetta di coniglio con insalata di friggitelli e pesche. li spazi situati in via Oslavia 11, a pochi metri da Piazza Mazzini, c’è posto per 30 coperti interni e 15 esterni. Oltre a questa offerta, grande cura è stata dedicata anche all’ampia scaffalatura con la selezione di prodotti in vendita, tutti italiani e di piccole aziende, con un occhio di riguardo al biologico.

Non solo pasta fresca

Nel laboratorio guidato da Ghislini ogni giorno vengono preparati diversi formati di pasta in versione classica o moderna: non solo pasta fresca da consumare a breve ma anche paste abbattute poiché contengono ripieni “particolari”. È questa l’ulteriore punto di forza di Casadora, una proposta innovativa che offre la possibilità di provare paste come i Tortelli ripieni di tartare di gamberi rosa e lime, o i Cappellacci con salsa di pomodori arrosto, e ancora i Cappellacci ripieni di Amatriciana, senza dimenticare quelli con ripieno fondente al Brie. Una prima produzione che verrà arricchita di volta in volta con nuove proposte, da gustare con le salse, i sughi e i brodi preparati dalla brigata di Casadora e disponibili per essere acquisti.

La sala di Casadora 1/3 Lo scaffale con prodotti bio e locali 2/3 Il team di Casadora 3/3 Previous Next

Con l'autunno arrivano le referenze romane e internazionali

Con l’autunno il menu verrà impreziosito dai primi della tradizione romana e da alcune proposte internazionali, come i gyoza o i noodles, ideali per preparare un gustoso ramen. Casadora, pastificio con cucina, è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 20 per la vendita della pasta, mentre dalle 12.30 alle 15.00 è possibile anche pranzare. Il venerdì e il sabato il locale è inoltre aperto anche per la cena, mentre la domenica mattina è possibile solo acquistare la pasta fresca.