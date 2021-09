Dalla fattoria al piatto: il connubio vincente del ristorante Quattro Stagioni e La Fiorida

Dove l’estremità settentrionale del Lago di Como incontra le Alpi lombarde, c’è un angolo di Valtellina completamente immerso nella tradizione e nei ritmi della natura. È l’agriturismo La Fiorida, una fattoria modernamente organizzata, la cui autenticità affonda le radici nella terra dei campi, nei capi allevati nelle sue stalle, nei sapori delle produzioni del suo salumificio e del suo caseificio. Qui i giorni di vacanza passano nell’armonia di ore trascorse tra trekking e bike, coccolati al rientro dall’area benessere e dai suoi trattamenti. Ad un passo dagli allevamenti e dalle colture, le creazioni dello chef Gianni Tarabini, socio Euro-Toques, nel ristorante “Quattro Stagioni” e ne “La Présef”, Stella Michelin dal 2013, offrono compimento alla valorizzazione della vera filiera corta, con equilibrio, creatività e genuinità, unendo i prodotti dell’azienda agricola con le espressioni del territorio circostante.

Unica in Europa grazie a radici profonde

È la tradizione ad ispirare e distinguere la realtà dell’azienda agrituristica La Fiorida, per un’unicità che si percepisce immediatamente ad ogni visita. I riti dell’allevamento, tramandati da generazioni, hanno trovato qui una moderna realizzazione, vocata ad un’estrema attenzione agli animali che si riflette nei prodotti caseari e nei salumi, protagonisti anche sulle tavole dell’agriturismo.



La Fiorida, nata nel 2000 dalla passione per l’allevamento del suo fondatore, Plinio Vanini, è un’azienda giovane che ora vede alla guida la seconda generazione: Viola Vanini, classe 1989, laureata in Biotecnologie Veterinarie e prossima alla seconda laurea in Medicina Veterinaria, ogni giorno si prende cura degli allevamenti e organizza la gestione della struttura, dalla produzione all’ospitalità.



Una continuità generazionale che rivela e conferma la volontà di dare continuità ai secolari riti agresti degli avi che, a sua volta, ispirò la nascita di questa realtà. I valori del patrimonio enogastronomico e territoriale valtellinese sono il solco entro cui viene sviluppata un’attività quotidiana che unisce attenzione, studio e innovazione, nella ricerca di un sempre più elevato equilibrio tra qualità, sostenibilità e benessere.



La sintesi di questo percorso è espressa dall’offerta della ristorazione de La Fiorida, che traduce in sapori ed emozioni i migliori frutti dell’azienda agricola e del territorio circostante: il gusto diventa così ambasciatore della cultura locale e della potenzialità turistica della Valtellina e del Lago di Como.



Il progetto Terra Alta di Valtellina

Una volontà che ha trovato una concreta applicazione nel progetto “Terra Alta di Valtellina”, che unisce La Fiorida e la Latteria Sociale di Mellarolo, in Valgerola, in un percorso di contrasto attivo allo spopolamento dei piccoli borghi di media montagna, sostenendone le produzioni locali e il mantenimento di allevamenti e manutenzione del territorio, attraverso l’acquisto della produzione casearia e l’incentivazione dell’aumento dei capi e delle porzioni di terreni lavorati. Dalle visite guidate alle stalle o al caseificio per bimbi e famiglie, sino ai soggiorni benessere per la coppia o al turismo attivo di trekking o bike, tutto porta ogni ospite a contatto con ispirazioni, ritmi e sensazioni naturali e tradizionali. Una qualità percepita nella soddisfazione del desiderio di autentico relax e di abbandono delle routine quotidiane.



Una qualità riconosciuta e premiata

L’attenzione per la qualità dell’allevamento e per le colture, nonché quella profusa nella lavorazione casearia e nella cucina, nel tempo ha raccolto l’apprezzamento di esperti e premi in concorsi nazionali. Tutto, a La Fiorida, nasce nelle stalle, anche le campionesse Brune che si sono imposte nei principali concorsi nazionali. Ma anche i formaggi hanno ricevuto numerosi riconoscimenti per le produzioni di Bitto e Casera.



Una stella meritata per la valorizzazione della filiera corta

Nel 2013 La Fiorida ottiene il riconoscimento della stella nella Guida Michelin per il Ristorante La Présef, grazie alla quotidiana valorizzazione dei prodotti “a chilometro zero” dell'azienda agricola e del territorio nelle creazioni dello chef Gianni Tarabini, socio Euro-Toques. Suggello riconfermato ininterrottamente sino ad oggi ed ancora unico caso in Europa. Ad ottobre 2015, in occasione della presentazione della guida Ristoranti d’Italia 2016 de Il Gambero Rosso, La Présef è stata insignita anche del premio speciale “Gusto e Salute” con la motivazione “quando la sostenibilità è forma e sostanza.



Prodotti del territorio e cucina naturale

Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti attraverso una cucina naturale e sana, nel pieno rispetto della terra, dell'ambiente e dell'uomo". Negli anni si sono sommati importanti premi e riconoscimenti, tanto che Gianni Tarabini, executive chef de La Fiorida e del ristorante La Preséf è tra gli chef stellati autori della cena di gala benefica del Bocelli Celebrity Fight Night ed è stato poi impegnato al Summit Internazionale ospitato dall’Ambasciata Italiana di Tiblisi, in Georgia.



Nel 2018 è chiamato a rappresentare nuovamente il gusto e l’arte del Made in Italy culinario, in Oriente: nella Settimana della Cucina Italiana nel Mondo presso l’Ambasciata italiana a Pechino e in una serie di cene di Gala presso Il Mercato, l’esclusivo format di Enrico Derflingher che porta l’essenza dell’ospitalità e della ristorazione italiana nel cuore di Taiwan. Anno, il 2018, che porta inoltre a La Fiorida la riconferma della Stella Michelin a “La Preséf”. Il sogno realizzato a La Fiorida consiste nell’offrire la possibilità di assaggiare con tutti i sensi i piaceri della natura, sullo sfondo dei riti più tradizionali, genuini e salutari.



Il Ristorante Quattro Stagioni - Agriturismo La Fiorida si trova a Mantello, in provincia di Como, in via Lungo Adda 12.