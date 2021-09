Pesci di lago e di fiume nel menu di 42 ristoranti

Non si ferma l’attività di Gente di lago e di fiume, una delle più importanti associazioni italiane nata per tutelare l’ecosistema delle acque interne. Mentre proseguono gli incontri aperti al pubblico per ragionare collettivamente sulle soluzioni più sostenibili per il turismo su laghi e fiumi o sulle specie ittiche chiave nel monitoraggio dello stato di salute delle acque interne, dal 1° al 31 ottobre prenderà il via l’iniziativa promossa dall’Associazione che coinvolgerà una quarantina di ristoranti in Italia e che, grazie alla sinergia con gli Ambasciatori del Gusto, varcherà i confini nazionali approdando in Spagna, nel ristorante Il Maestro dello chef Roberto Costagliola a Castellcir. Per quattro settimane 42 locali (di cui 7 stellati) fra Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Campania e Catalogna, aderiranno alla campagna di GdL con un piatto rigorosamente a base di pesce di lago o di fiume.

Autunno di Lago De Barone 1/12 Carbonara di lago Vecchia Malcesine 2/12 Gambero velato Atelier Domodossola 3/12 Chef Luigi Gandola Salice Blu 4/12 Riso Carnaroli filetto di persico, Piano35 5/12 Tartare di Trota Centotttanta Cantina&Cucina Clarabella 6/12 Storione, Piccolo Lago, Giuseppe Geppo Di Mauro 7/12 Delta del Ebro Restaurante Il Maestro 8/12 Spaghetti, Paolo Gramaglia President Pompei 9/12 Pizza Crunch Lago, Renato Bosco Pizzeria 10/12 Spaghettone con Sarde di lago, Finocchi, Limone e Pane Fritto Osteria Santa Maria 11/12 Trilogia di Lucioperca, Buon Ricordo 12/12 Previous Next

(Le foto dei piatti sono di Giuseppe di Mauro)

Un piatto speciale per ciascuno dei 42 ristoranti

Un’imperdibile proposta food da gustare per tutto il mese che spazierà dalla ceviche di lucioperca e alle sarde di lago passando per l’agone alla vaniglia o lo storione con marshmallow per reinterpretare le ricette d’acqua dolce in modo innovativo, sano e pieno di gusto.

Ecosistema da tutelare

Un’iniziativa che ribadisce l’anima più “gustosa” di Gente di lago e di fiume che, da sempre, crede fortemente nel ruolo chiave che chef e ristoratori hanno nel sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza e la necessità di tutelare questo delicato ecosistema: «Abbiamo il dovere e il compito di diffondere e valorizzare la cucina lacustre – commenta Marco Sacco, presidente di Gente di lago e di fiume – potenziandola con tutti gli strumenti messi a disposizione dalle moderne tecniche di preparazione. Non dobbiamo mai smettere di meravigliarci di fronte alla materia prima che arriva dal nostro lago, dobbiamo sperimentare, innovare, giocare con i sapori della tradizione in modo accattivante e stimolante. In questo modo possiamo essere una risorsa a tutti gli effetti per il nostro territorio, dando valore a una cucina sana, sostenibile e dal gusto dirompente».

I ristoranti 2021

Ara 36 – Isola dei Pescatori, Stresa (VB)

Via Ugo Ara, Isola dei Pescatori Telefono: 349 620 4471

Piatto: Coregone con cappello di porcino e germogli



Belvedere - Isola dei Pescatori, Stresa (VB)

Via di Mezzo, Isola dei Pescatori Telefono: 328 218 5706

Piatto: Ravioli di luccio alle erbe fini con salsa al Sauvignon Blanc e zafferano



Covo dei pirati - Isola dei Pescatori, Stresa (VB)

Via Nazario Sauro 12, Isola dei Pescatori Telefono: 349 290 4121

Piatto: Torta al limone



Chez Manuel - Isola dei Pescatori, Stresa (VB)

Via Ugo Ara 24/26, Isola dei Pescatori Telefono: 339 361 5793

Piatto: Carpione di Lago



Imbarcadero - Isola dei Pescatori, Stresa (VB)

Via Lungo Lago 12, Isola dei Pescatori Telefono: 0323 30329

Piatto: Tortelloni al sapore di Lago



Ristorante Italia - Isola dei Pescatori, Stresa (VB)

Via Ugo Ara 58, Isola dei Pescatori Telefono: 0323 30456

Piatto: Risotto alla Borromea



La Pescheria - Isola dei Pescatori, Stresa (VB)

Via Lungo Lago 6, Isola dei Pescatori Telefono: 0323 933808

Piatto: Frittura di Lago con patate



La Rondine - Isola dei Pescatori, Stresa (VB)

Via Ugo Ara 46, Isola dei Pescatori Telefono: 0323 32530

Piatto: Antipasto sapori di Lago



Villa Pizzini – Stresa (VB) Mottarone Cima 3, Stresa (VB) Telefono: 0323 290077

Piatto: Ceviche di montagna, trota, salmerino e cavolo cappuccio



Grand Hotel des Iles Borromees & SPA – Stresa (VB)

Corso Umberto I 67, Stresa (VB) Telefono: 0323 938938

Piatto: Lago, sottobosco, campo, orto…



La Bottega di Ornella & Beppe – Baveno (VB)

Piazza G. Matteotti 1, Baveno (VB) Telefono: 347 8015243

Piatto: Plin croccante di trota



Profumi di Pane – Baveno (VB)

Via 17 Martiri 7, Baveno (VB)

Telefono: 0323 922960

Piatto: Pinza ai profumi di Lago



Park Hotel Italia - Cannero Riviera (VB)

Viale delle Magnolie 19, Cannero Riviera (VB) Telefono: 0323 788488

Piatto: Tartare di trota salmonata, toma marzolina, chiacchiera salata, ribes e polvere di caffè



Ristorante Piccolo Lago ** - Verbania (VB)

Via Filippo Turati 87, Verbania Telefono: 0323 586792

Piatto: Storione, pesca, marshmallow alla soia, wasabi



Ristorante Il Portale * – Verbania (VB)

Via del Sassello 3, Verbania Telefono: 0323 505486

Piatto: Trota di Lago agli Agrumi, Burrata, Melograno, Crescioni, Caviale di Lumaca e Bottarga di Luccio



Atelier Restaurant & Bistrot * – Domodossola (VB)

Piazza G. Matteotti 36, Domodossola (VB) Telefono: 0324 481326

Piatto: Gambero velato, Burro bianco al Lemongrass



Ristorante Elena – Domodossola (VB)

Via Beltrami 13, Domodossola (VB) Telefono: 0324 248534

Piatto: Ceviche di trota



Divin Porcello – Masera (VB)

Frazione Cresta 11, Masera (VB) Telefono: 0324 35035

Piatto: Pesce persico lago e monti



Walser Schtuba – Riale (VB)

Val Formazza, Riale (VB) Telefono: 339 366 3330

Piatto: Trota marinata alla barbabietola, cavolo cappuccio e camomilla



Home Restaurant Flore – Vezzo di Gignese (VB)

Vezzo di Gignese (VB)

Email: flore.privatechef@gmail.com

Piatto: Trota affumicata con rafano, mela e Creme Fraiche



Il Battipalo – Lesa (NO)

Via Vittorio Veneto 2, Lesa (NO) Telefono: 0322 76069

Piatto: Salmerino marinato al miele di rododendro, mela, verdure agre e colatura di carpione



Ristorante Vecchia Arona – Arona (NO)

Lungolago Marconi 17, Arona (NO) Telefono: 0322 242469

Piatto: Lucioperca del Lago Maggiore con Cipolla Bionda di Cureggio e Fontaneto fondente, chips di Prosciutto Ossolano, ristretto di funghi



Gustamante – Gozzano (NO)

Via Alcide de Gasperi 68, Gozzano (NO) Telefono: 373 869 0150

Piatto: Filetto di pesce persico con cipolla bionda caramellata e carpionato con “Condimento n° 5” di

Gustamante



Gustare Oltrecucina - Borgomanero (NO)

Via Antonio Gramsci 20/B, Borgomanero (NO) Telefono: 345 977 8016

Piatto: Trota di lago marinata al gin e pepe rosa, le sue uova, cetriolo in osmosi, crema acida e granita di cedro



Trattoria da Barone – Alzate di Momo (NO)

Via Mulino 5, Alzate di Momo (NO) Telefono: 0321 926200

Piatto: Autunno di lago



Azienda Vitivinicola Enrico Crola – Mezzomerico (NO)

Via Vergiasca 9, Mezzomerico (NO) Telefono: 347 801 7054

Piatto: Agnolotto ripieno alla rapa rossa e robiola, limone e trota marinata



Osteria del Caccetta – Briona (NO)

Piazza Generale Paolo Solaroli 26, Briona (NO) Telefono: 0321 1828067

Piatto: Filetto di tinca affumicato a freddo, Cipolla Bionda di Cureggio e Fontaneto, la sua essenza e polvere di caffè



Trattoria Cavallino Bianco – Novara (NO)

Vicolo dell’Arco 2/A, Novara

Telefono: 0321 393908

Piatto: Lucioperca, porri, patate e pancetta Alpe Veglia croccante



Piano 35 * – Torino (TO)

Grattacielo Intesa Sanpaolo, Corso Inghilterra 3, Torino Telefono: 011 4387800

Piatto: Riso carnaroli, filetto di persico, peperone di Senise, cipolle acidulate, capperi



Nove* Villa della Pergola - Alassio (SV)

Via Privata Montagu, 9 Alassio (SV) Telefono: 0182 646140

Piatto: Trota fario, finocchi ed agrumi



Osteria Santa Maria – Abbiategrasso (MI)

Vicolo Santa Maria 4, Abbiategrasso (MI) Telefono: 02 9496 7782

Piatto: Spaghettone con sarde di lago, finocchi, limone e pane fritto



Ristorante Al Molo sull’Adda – Trezzo sull’Adda (MI)

Via Alzaia 13, Trezzo sull’Adda (MI)

Telefono: 02 909 2013

Piatto: La Torretta d’anguilla



Ristorante Ratanà – Milano (MI)

Via Gaetano De Castiglia 28, Milano Telefono: 02 8712 8855

Piatto: Ceviche di lucioperca, mais biancoperla croccante e patate di montagna



Ristorante Salice Blu – Bellagio (CO)

Via per Lecco 33, Bellagio (CO) Telefono: 339 834 3067

Piatto: Trilogia: lucioperca al porro con lenticchie al vapore leggermente affumicato, agoni al sale alla vaniglia con salsa al balsamico, spuma di pigo e lavarello



Crotto del Sergente – Como (CO)

Via Crotto del Sergente 13, Como Telefono: 031 283911

Piatto: Il lato oscuro del Lago



Feel Como – Como (CO)

Via Armando Diaz 54, Como Telefono: 334 726 4545

Piatto: Lucioperca, beurre blanc, orecchie di maiale, verza



Ristorante Centottanta Cantina & Cucina Corte Franca (BS)

Cascina Clarabella, via Enrico Mattei, Corte Franca (BS) Telefono: 030 982104 (interno 1)

Piatto: Tartare di trota con aria di Franciacorta Brut Clarabella e composta d’uva



Saporè Renato Bosco – San Martino Buon Albergo (VR)

Piazza del Popolo 46, San Martino Buon Albergo (VR) Telefono: 331 987 3375

Piatto: Aria di lago: Pizza Crunch® Lago - impasto con riso Artemide con caprino, trota in ultrasuoni, carciofo, pomodoro confit e polvere di cipolla rossa



Ristorante Vecchia Malcesine * – Malcesine (VR)

Via Pisort 6, Malcesine (VR) Telefono: 335 637 7699 Piatto: Carbonara di Lago



President * – Pompei (NA)

Piazzale Schettini 12, Pompei (NA) Telefono: 081 8507245

Piatto: Spaghettone aglio e olio, maruzzielli, anemoni, ricci di mare e trota di lago



Restaurante Il Maestro – Castelcir, Barcellona (SPAGNA)

Carrer Mayor 10, Castelcir, Barcellona (SPAGNA) Telefono: +34 634 965 803

Piatto: Passeggiata autunnale sulle rive del “Delta del Ebro”