Delivery, asporto e ristorante: le tre anime in una di Meta - Merging Taste

Un format inedito che fonde insieme tre anime diverse (delivery, asporto e consumazione in loco) apre le porte a Milano, in via Bonvesin De La Riva 3. Un indirizzo tutt'altro che anonimo: nella stessa location sorgeva il ristorante del maestro Gualtiero Marchesi, celebre per aver rivoluzionato la cucina italiana e aver formato i più grandi chef italiani. Heritage che ora provano a cogliere due imprenditori under 30: Ludovico Leopardi e Leo Schieppati che lanciano Meta - Merging Taste.

Meta, l'evoluzione italiana del modello ghost kitchen

Un unico indirizzo, cinque proposte gastronomiche

Ad animare l'offerta gastronomica di Meta, cinque insegne temporanee: il ristorante Uovodiseppia (proposta street food dello chef stellato Pino Cuttaia), la caffetteria Orsonero Coffee, la gelateria Gusto 17, Young Rice e Rare - quest'ultimi due nuovi format ideati dal team di Meta. Dai salati ai dolci, dunque, accompagnati da un'esclusiva selezione di caffè e birre artigianali che dona una nuova dimensione al food retail e al food delivery di Milano. Il tutto all'interno di uno spazio dotato di otto vetrine fonte strada dove sono dislocate rispettivamente le cucine dei ristoranti e una sala all'interno della quale trova posto la caffetteria. A disposizione degli ospiti, un unico dehors da 80 posti a sedere che abbraccia tutti i locali dell'insegna.

La sala retail interna che ospita la caffetteria Orsonero

L'evoluzione italiana della ghost kitchen

Ma come inquadrare Meta? «Il progetto nasce dopo un’attenta analisi del modello ghost kitchen sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, della sua applicabilità nel mercato Italiano e delle sue lacune. A partire da questo abbiamo elaborato un retail concept inedito: da un lato uno spazio delivery native e dall’altro uno spazio sociale e conviviale, simile a un piccolo food market londinese. L’innovativo concept viene abitato da un collettivo che punta a coinvolgere un pubblico esteso grazie a una proposta gastronomica di alta qualità, ma dal prezzo accessibile e con un servizio che risponda ad alti standard di sostenibilità sociale e ambientale», hanno risposto Leopardi e Schieppati.

Da sinistra, Leo Schieppati e Ludovico Leopardi

Collettivi del cibo e delivery etico

Per entrare a far parte del collettivo gastronomico basta inviare la propria candidatura a Meta che, prima di tutto, vuole essere un'opportunità di partnership per chef stellati, ristoranti gourmet e innovatori gastronomici per avvicinarsi al mondo del casual e delivery dining. Insomma, uno spazio dove sperimentare. Anche a livello di business dal momento che il modello si basu sul revenue sharing (lettarealmente: condivisione del fatturato) a fronte di un pacchetto di servizi di ultima generazione per marketing, logistica e gestione.

Il tutto appoggiandosi su una piattaforma di consegne a domicilio proprietaria accessibile sia via app che via browser che permette di selezionare i piatti delle diverse cucine in un unico ordine. La consegna viene poi gestita direttamente da Meta avvalendosi di scooter elettrici e personale dedicato. Il tutto per un'esperienza etica e a impatto zero.