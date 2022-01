Fermata a Torino Porta Nuova nella Terrazzo food lounge

Il Terrazzo la food lounge di Torino Porta Nuova ha aperto le sue porte alla città e ai viaggiatori. Si tratta di un'area di oltre 2mila metri quadrati dedicata all’ospitalità, al food e alla socialità, al piano rialzato di Porta Nuova affacciata sull’atrio storico e sui binari della terza più importante stazione italiana.

Pronti 250 nuovi posti di lavoro

Il nuovo spazio progettato e realizzato dalla società Grandi Stazioni Retail che dal 2016 è affidataria della gestione e valorizzazione degli spazi commerciali e di comunicazione all’interno delle quattordici grandi stazioni italiane, nel cuore delle undici città più importanti. Per la sua realizzazione sono stati investiti 12 milioni di euro e porterà 250 nuovi posti di lavoro.



Dieci i ristoranti

Il Terrazzo ospita 10 ristoranti e 4 chioschi, un’offerta varia e diversificata per incontrare le preferenze di tutti i segmenti di clientela, in ogni momento della giornata: ‘A Puteca e Rosso Pomodoro, La Piadineria, Mc Donald’s, Heineken Beers& Bar, Starbucks, Kono Creperia, Old Wild West, Waikiki Poke' e il leggendario Harrys Bar, il primo della città.



Spazio anche all’arte

Non manca un’installazione di arte contemporanea: Cosmogonia del nuovo mondo, una grande installazione aerea a cura di Paratissima composta da un sistema di pianeti, ciascuno affidato a un artista coinvolto nel progetto.

Ristrutturazione attenta e di effetto

Lo spazio è stato ripensato, grazie alla collaborazione dello Studio Retail Design di Paolo Lucchetta, per godere al massimo di luce naturale e, nel pieno rispetto dell’ambiente. I grandi lampadari che illuminano lo spazio, oltre ad essere elementi di arredo di forte impatto, sono a basso consumo. Il pavimento nelle aree centrali è stato realizzato in bamboo e il sistema di aerazione/condizionamento è basato sui più rigorosi criteri di efficienza e risparmio energetico. Per contenere la dispersione energetica e mantenere un ideale microclima nello spazio, sono state realizzate due grandi vetrate lato binari.



Per il confort dei visitatori e viaggiatori sono disponibili una serie di comode sedute, realizzate in legno e dal design innovativo e ampi tavoli per il coworking e la socialità, oltre ad altri servizi aggiuntivi. Il Terrazzo sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 22.