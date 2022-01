La Valtellina a Milano in un’osteria con giardino segreto

Da 45 anni il ristorante Valtellina è un importante punto di riferimento nel panorama della ristorazione milanese di qualità. L’ambiente caratteristico e l’ampio spazio all’aperto - un giardino segreto immerso nel verde - lo rendono un luogo estremamente piacevole in cui trascorrere le proprie serate in compagnia, con la certezza di gustare un menu d’eccellenza.

Piatti della tradizione e ambiente accogliente

Un luogo suggestivo tra la moderna città e la campagna rigogliosa, a pochi passi da Parco Forlanini, che vale la pena visitare non solo per la cucina della tradizione proposta, ma anche per l'ambiente caldo e accogliente.



Lo storico ristorante è stato acquisito di recente da un gruppo di imprenditori di settore con grande esperienza nella ristorazione, e altri soci tra cui Marco Maccarini, noto volto tv e grande estimatore della tradizione culinaria italiana, che ha ceduto al fascino della ristorazione.

Marco Maccarini



Riaperto dopo la ristrutturazione

A luglio 2021, il ristorante ha riaperto quindi al pubblico, dopo un importante intervento di rinnovo degli spazi e del menu, mantenendo però salde le storiche origini.



Cibo, cultura, musica e arte, si intrecciano in uno nuovo spazio fluido in cui convergono e si diramano esperienze diverse, rendendo così il nuovo Osteria Valtellina, anche un polo di riferimento culturale e artistico. Un luogo di incontri, in grado di evocare ricordi e suscitare emozioni e in cui sentirsi subito a “casa”.



Cucina valtellinese e milanese insieme

La nuova gestione propone una selezione di piatti che si ispira, orgogliosamente, alle ricette tipiche valtellinesi, allargando il menu anche alla cucina milanese e strizzando l'occhio a una ricerca gastronomica che valorizza nuovi abbinamenti e sapori più leggeri, partendo da una selezione accurata e scrupolosa delle materie prime e una carta vini in grado di soddisfare anche i nasi più ricercati.



Gli spazi interni sono stati rinnovati e alleggeriti e si può apprezzare un ambiente suggestivo, giovane e curato dei minimi particolari. Una passione grande che si rinnova ogni giorno.



Valtellina

Via Taverna 34 - 20134 Milano

Tel 02 51827955

www.osteriavaltellina.it