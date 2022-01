Da Eligo a Torino il ristorante che sceglie la natura e non il km 0

Eligo, semplicemente Io scelgo, dal verbo latino il nome del nuovo Restaurant & Bar dell’Hilton Double Tree al Lingotto, una novità nel panorama della ristorazione d’hotel torinese. Hotel e ristorante sono ospitati all’interno dell’ex stabilimento Fiat ristrutturato da Renzo Piano. L’apertura del ristorante è parte del progetto Lingotto Hotels Srl, società leader nella gestione alberghiera del gruppo IPI Immobiliare già attiva a Torino attraverso i brand Hilton Double Tree e NH Lingotto Hotel.

Eligo è il nuovo Restaurant & Bar dell’Hilton Double Tree al Lingotto



Dove il km 0 non esiste

Un ristorante di hotel che mette insieme l’accoglienza con un’offerta di cucina di stagione fresca e mai banale nel rispetto degli ingredienti perché l’obiettivo non è mettere in risalto tecniche sofisticate di trasformazione e manipolazione dei cibi, ma premiare ed esaltare quanto la natura mette a disposizione. Nel Ristorante Eligo il km zero non esiste, perché si sceglie non di escludere gli ingredienti che provengono da zone lontane da noi, bensì di poterseli garantire solo dopo avere organizzato la filiera controllando le fasi di produzione, conservazione, trasporto e trasformazione finale. Il tutto con occhio attento al no spreco e alla salvaguardia vera dell’ambiente.



Molti e particolari i piatti

Dalla carta si possono scegliere proposte interessanti come calamari farciti con mozzarella, broccoli, salsa bagna cauda o il carpaccio di fassona con gel di salsa rossa, erbette e parmigiano reggiano; tagliatelle fresche all’uovo al ragù di ossobuco, verdurine e limone biologico; guancia stufata al Barbera con cipolline d’Ivrea e spuma di patate; salmone gratinato al latte di capra ed erba cipollina, romanesco al peperoncino tapenade di olive taggiasche. E per completare una selezione di verdure e di dessert.



Alla sera menu degustazione con i classici piemontesi

Solo alla sera viene offerto un menu degustazione per due con tutti i classici piemontesi: quattro antipasti, immancabili insalata russa e vitello tonnato, gli agnolotti ai tre arrosti, vitello all’Arneis, bunet e caffè con bacio di dama, il tutto 30 € a persona.



A gennaio viene proposto il brunch, l’aperitivo, il tè, la colazione, aperti anche al pubblico e non solo ai clienti dell’hotel. L’attenzione alla qualità è anche nell’aria costantemente sanificata grazie a sistemi sofisticati e certificati dalla società americana ReSPR.



Eligo Restaurant & Bar - Lingotto Hotels

Via Mattè Trucco 1 - 10126 Torino

Tel 011.6642820

eligorestaurant.it