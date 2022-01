Birra artigianale e tanto divertimento a Torino da Doppio Malto

Doppio Malto, marchio nato ad Erba (Co), ha aperto il quarto locale in Piemonte, all’interno del progetto di rigenerazione urbana che ha portato alla nascita di Officine S.: una "piazza lineare" di 300 metri che si sviluppa sia all'interno che all'esterno della struttura originale delle storiche Officine Savigliano, l’ex fabbrica di treni e carpenteria metallica situata in Corso Mortara a Torino. Un format originale di rigenerazione urbana, che coniuga nuove esperienze di intrattenimento, tra food, sport, eventi, appuntamenti culturali, spettacoli unici e attività del tutto innovative.

Quello di Corso Mortara 24 è il quarto Doppio Malto in Piemonte e si affianca a quelli di Asti, Settimo Torinese (To) e Dormelletto (No), con i quali condivide il format: ottima birra artigianale, menu ricco e appetitoso, ampi spazi dove divertirsi con gli amici o la famiglia, oltre 600 metri quadrati tra cui uno spazio interamente dedicato ai bambini.



Protagoniste 15 birre artigianali

Le grandi protagoniste sono le loro 15 birre artigianali che hanno ottenuto oltre 100 riconoscimenti internazionali che accompagnano le proposte food: carne alla brace, pizza, burger, insalate ed uno speciale menu bambini.



Dopo l’apertura di Torino il brand festeggia l’inizio del 2022 con l’apertura del 28° ristorante del brand a Lentate sul Seveso (Mb).

Il locale è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena dalle 12 a mezzanotte.



Doppio Malto | Officine S - Svago Sapori Sorprese

Corso Mortara 24 - 10149 Torino

Tel 011 19270737

www.doppiomalto.com