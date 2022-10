Il ristorante Pampero di Ranzanico premiato dal Club dei Buongustai

Il Club dei Buongustai di Bergamo, associazione nata nel 1984 per scoprire e valorizzare la migliore ristorazione orobica, ha premiato il ristorante Pampero di Ranzanico, in provincia di Bergamo. Al termine della riunione conviviale organizzata nel locale sul lago di Endine in Val Cavallina, i fratelli Ferrari, Tiziano, che si occupa della cucina, e Celestino, che accoglie gli ospiti in sala e segue anche la cantina, hanno ricevuto una targa dal presidente del Club Buongustai di Bergamo, Dialma Bizioli, per la qualità e l’impegno dimostrati in quasi mezzo secolo di attività.

La terrazza del Pampero



Pesce protagonista

I piatti espressi del Pampero nascono da materie prime di qualità e si concentrano in particolare sulla cucina di pesce, sia di mare che di lago. Particolare attenzione viene dedicata anche alla presentazione delle portate, che vengono curate nei minimi dettagli. Le sale del locale si affacciano sulla terrazza, che viene utilizzata nei mesi più caldi e gode di una vista sul giardino privato con laghetto e sullo sfondo il lago di Endine.

Da sinistra Dino Mangili, Dialma Bizioli, i fratelli Celestino e Tiziano Ferrari, Annamaria Belotti e Giuseppe Crusca



La prova d’assaggio

Tra le specialità servite al Pampero segnaliamo i calamari ripieni e alla griglia con verdure e crema di patate all’aglio orsino; il riso venere e carnaroli in tortino, gamberetti e crema di zucchine in fiore alla menta; i Boccon di ombrina, humus di ceci, cavolo nero e ristretto di Franciacorta. Per concludere al meglio la conviviale suggeriamo uno dei dolci preparati in casa, come la pavlova con frutti di bosco.

Antipasto di pesce
Calamari ripieni e alla griglia con verdure e crema di patate all'aglio orsino
Boccon di ombrina, humus di ceci, cavolo nero e ristretto di Franciacorta
Riso venere e carnaroli in tortino, gamberetti e crema di zucchine in fiore alla menta
Pavlova con i frutti di bosco



Ristorante Pampero

Via Nazionale 229 - 24060 Ranzanico (Bg)

Tel 035 811304