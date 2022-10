Pesce fresco e stagionalità: i pilastri di Corallium a Milano

Un posto dove oltre a mangiare bisogna ossservare l’ambientazione, e sentire l’atmosfera: così si presenta il ristorante Corallium, a Milano in zona Sempione-piazza Gerusalemme. Monica Li, alla guida del nuovo corso di Corallium, ha puntato su un rinnovamento totale: i locali ampi ed eleganti, nella sala principale si specchiano in due grandi vetrate con cucina a vista; al primo piano troviamo una zona riservata per cene ed eventi privati. Non mancano gli spazi esterni circondati dal verde della siepe e allietati da un vecchio ulivo posto proprio al centro, per chi voglia chiudere gli occhi ed evocare le campagne. Lo chef partenopeo Domenico Di Gennaro è stato chiamato ad interpretare i piatti della cucina mediterranea in chiave moderna e originale, dando particolare rilievo al pesce sempre freschissimo e alle verdure di stagione.

La sala del Corallium

Ricette di ispirazione internazionale

La caratteristica principale dello chef rimane quella di dare un tocco di modernità alla sua cucina, con l’utilizzo di spezie e di ricette di ispirazione internazionale, frutto delle sue esperienze all’estero: Di Gennaro ha infatti lavorato in alcuni prestigiosi locali francesi, come Le Mollard a Parigi e il Relais-Chateaux Hotel Cazaudehore a Saint-Germain-en-Laye. In questi ultimi tre anni, prima di approdare al Corallium, ha collaborato col ristorante “Da Giacomo”, un’icona per tutti i milanesi. Oggi la sua arte si giova di una profonda conoscenza delle materie prime e della loro stagionalità, e trova applicazione nella selezione accurata del pescato, dei crostacei, dei frutti di mare.

Monica Li e Domenico Di Gennaro

Il Mediterraneo nel piatto

L’ispirazione è mediterranea, in qualche caso semplice e senza compromessi se si assaggia la tajine alla mediterranea o lo spaghettone in salsa di gambero rosso e riccio di mare; ma più spesso si cede alla tentazione di partire dall’Italia e spaziare per ogni dove, ed ecco i tiradito di spigola in salsa ceviche e mango, o la tartare di gambero rosso, salsa ponzu, stracciatella di burrata e tartufo nero; e capita anche di dare spazio alla creatività senza troppe fisime di contorno, quando si presenta il risotto fiore di zucca con tartare di scampi e tartufo.

Spaghettone in salsa di gambero rosso e riccio di mare
Tajine mediterranea

Clientela raffinata e cosmopolita

Monica Li e il suo staff, a partire da Domenico Di Gennaro, sono ben consapevoli che il Corallium va ad affrontare la clientela milanese, cosmopolita quanto modaiola, esigente ma anche generosa, e la concorrenza scatenata di una metropoli che aspira ad essere una delle capitali europee del cibo. È di aiuto aver fatto una scelta chiara sulla qualità senza compromessi, sul pesce fresco da interpretare in chiave contemporanea, sui frutti di mare crudi al top della gamma: possono quindi aspettarsi una risposta positiva da quella parte di clientela alla ricerca di una proposta gastronomica raffinata, da un lato, e d’altro canto predisposta alle novità.

Gli interni del Corallium

Corallium

Via Fratelli Induno 1, 20154 Milano

Tel 02 89073340