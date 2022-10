Peter Brunel Gourmet, l’alta cucina nel piatto capace sempre di sorprendere

Mangiare per vivere o vivere per mangiare? Forse né l’uno né l’altra di queste due scelte, mangiare può essere un’esperienza enogastronomica felice quando dopo le giuste riflessioni sei consapevole di tornare volentieri in quel ristorante. Ma quali solo le ragioni che fanno tornare un cliente? Ad esempio, quando non ci si pongono aspettative, ma che poi al termine dell’esperienza sono abbondantemente superate, o la presenza garantita dello chef, o ancora un’ospitale accoglienza e soprattutto quando i piatti ti lasciano a bocca aperta.

Tutto questo succede al Peter Brunel Gourmet ad Arco, sulla sponda trentina del lago di Garda, dove nulla è lasciato al caso (e non è un modo di dire).

Peter Brunel

Da Peter Brunel Gourmet si coltiva l’arte di coccolare i clienti

Se Peter Brunel (che tra l'altro è anche membro di EuroToques, l'associazione dei cuochi europei) è un professionista lo dimostra non solo in cucina ma prima di tutto con l’arte nel ricevere gli ospiti (autentico valore aggiunto e innata qualità non scontata in uno chef) in una serie di ambienti che spaziano dal salottino arredato con elementi non comuni, alle sale illuminate dalle ampie vetrate di giorno o da un’accurata illuminazione la sera con elementi studiati e progettati proprio dallo stesso chef. Il tutto davanti ad una spaziosa cucina a vista al comando di una brigata di 15 persone.

La cucina, vero punto di forza del Peter Brunel Gourmet

E poi la varietà dei piatti messi a disposizione per un totale di 36 proposte totalmente differenti (anche per abbinamenti di stoviglie bicchieri e posate), raccolte in 5 percorsi culinari: Ortaggi, Dentro e fuori dal Lago, Chef Experience, Ricorre l’anno, Ore 12 e i suoi immancabili signature dishes come ad esempio “Ricordo di Lofoten” un quadro tridimensionale e plurisensoriale, che fa sognare al racconto dello chef sulla sua interpretazione della pesca al merluzzo alle isole Lofoten. Un sogno che si materializza in bocca.

Definirli semplicemente piatti è quasi sminuire l’operato di Brunel: c’è studio, ricerca, pianificazione, varietà tutto finalizzato non all’ormai stanco stupore, ma al piacere del padrone di casa di offrire gioia come ad esempio con l’Anguilla, topinambur, capperi e uovo di gallina poché, presentato in un uovo in ceramica schiuso simultaneamente per tutti i commensali: una fusione estrosa che si completa con l’affondo del cucchiaio alla ricerca dell’anguilla perduta accanto al suo Gin Vin preparato con Gin locale e sciroppo di pinot nero realizzato in casa, di dolce tendenza per bilanciare la sapidità del piatto.

Un particolare del Peter Brunel Gourmet 1/3 Interno del Peter Brunel Gourmet 2/3 L'esterno del Peter Brunel Gourmet 3/3 Previous Next

Una felice sinergia tra cucina e sala

Traspare una solida e netta intesa tra cucina e sala, il personale è solidamente sul pezzo non solo per il completamento del piatto che richiede competenza e savoir faire, ma anche nella sincronia del servizio al tavolo in attesa del via da parte dello chef, proprio come un direttore d’orchestra che sa dirigere e affida il proprio componimento a mani esperte. L’affinità tra musica e cucina non deve meravigliare: in fondo proprio il maestro Gualtiero Marchesi spesso raccontava di come questi due elementi avessero in comune la durata, potendo vivere solo durante la propria esecuzione, il tempo e lo spazio di un concerto e di una cena.

Una musica da ascoltare, vivere e gustare da Peter Brunel Gourmet.

Peter Brunel ristorante gourmet

Via Linfano, 47, 38062 Arco TN

Tel. 0464 076705