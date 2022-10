Ristorante La Primula a San Quirino, da 150 anni una famiglia unita in cucina

Nel 2023 compirà 150 anni di attività. Stiamo parlando de La Primula, l’elegante ristorante, una stella Michelin, situato a San Quirino (Pn), nel magico territorio dei Magredi, incastonato tra Pordenone ed Aviano, gestito da 1873 dalla famiglia Canton. Il camino accoglie i visitatori nell’elegante e bella sala in attesa di gustare i piatti preparati con cura e rigore dallo chef Andrea Canton. La proposta enoica entusiasma per la scelta di etichette divise in vini del Friuli-Venezia Giulia, italiani e vini del resto del mondo.



Specialità pesce

La specialità del ristorante è la cucina di pesce a cui vengono abbinati i prodotti tipici che rispettano il territorio del Friuli, senza però dimenticare i gusti autentici e raffinati delle altre cucine, dalle carni alle verdure in base alle stagioni. Il menu è à la carte, ma per compiere un vero percorso di gusto e scoprire la complessa semplicità di preparazioni e abbinamenti si consiglia il menu degustazione. Nel corso della sua storia il ristorante La Primula non ha mai abbandonato la cucina tradizionale friulana, ma attraverso l’innovazione portata da Andrea è riuscito ad ottenere il marchio d'eccellenza della Stella Michelin.



Tra antico e moderno

Il locale è contemporaneo, ma conserva dettagli del passato, come il grande caminetto centrale. Accogliente e caldo, con tavoli intimi e riservati, ma anche spazi ampi rinnovati in chiave design dedicati ai banchetti. Una saletta privata è disponibile anche per convention. Chi gestisce la sala ha un compito complesso: deve saper presentare il cibo e porgerlo in modo curato e accattivante, deve muoversi in modo discreto e silenzioso, ma deve saper anche dialogare con lo chef sincronizzando il servizio in sala con l'uscita dei piatti. A dirigere questa orchestra gli esperti sommelier Pier Dal Mas e Marco Canton.



In cantina 1700 etichette

D'altronde la cantina del locale è un vero e proprio gioiello. Uno scrigno che racchiude in sé il mondo intero con 1700 etichette. Vini da ogni dove, con particolare privilegio alle realtà enologiche in cui il successo del vino è dato dal lavoro e dalla conoscenza accurata del territorio e delle tradizioni, dove la passione e il rispetto per la terra sono i cardini dell’azienda. Selezionati con attenzione e conservati con cura in una cantina che è una piccola opera d’arte da contemplare facendosi guidare da Dal Mas e Marco Canton. Un tesoro tutto da scoprire attraverso il percorso scandito dalla poesia di Eugenio Enrico Milanese, meglio conosciuto come “Merik”, che rende omaggio al vino.



L’amore per la cucina di Andrea Canton

Nato e cresciuto in cucina con i suoi rumori e profumi, Andrea Canton si forma al seguito di Gualtiero Marchesi e al San Domenico di Imola. Forte dell'esperienza della allora rinomata Nouvelle cuisine, approda ancora giovanissimo alla conduzione della cucina de La Primula, portandola molto presto a ricevere la Stella Michelin, ambito riconoscimento che detiene tuttora.

Astice, cavolo nero, yuzu, lemongrass 1/3 Cappesante, cavolo riccio, noodels di castagne 2/3 Granseola, spuma di asparagi di Rauscedo, liquirizia 3/3 Previous Next



La "mission" della sua cucina è quella della chiarezza: sapori colori e forme devono risultare il più possibile distinguibili per far emergere al massimo l'essenza della materia prima. Cultore della territorialità e delle sue origini, ha elaborato uno stile in cui i piatti fanno intuire la radice tradizionale ma sono rivisti e reinterpretati in chiave contemporanea.



Hotel La Primula da 140 anni nel mondo dell'ospitalità

E dopo la cena? Il ristorante è dotato di un piccolo e tranquillo hotel con sei camere doppie, confortevoli ed accoglienti, circondato da un rilassante giardino con parcheggio interno. Le camere si affacciano sul giardino e dispongono di tutti i comfort necessari a garantire un eccellente soggiorno, sia all’uomo d’affari che alle famiglie, compresa la connessione Wi-fi gratuita. Su richiesta, viene servita la colazione all’italiana preparata da Lisa Rosset, moglie di Andrea, con dolci e marmellate rigorosamente fatte in casa, oppure la colazione continentale.



Osteria alle Nazioni, cucina fresca della tradizione friulana

Ma non finisce qui. Lo stesso edificio ospita l'Osteria alle Nazioni, aperta nel 1993 per offrire maggiore scelta e opportunità culinarie ad una clientela sempre più vasta e con esigenze meno impegnative. Osteria tipica della città, è uno dei punti di riferimento per cittadini e turisti. Qui si mangiano le “cose di una volta” e non solo, servite con cura e attenzione da Emanuela Canton e circondati da opere di artisti friulani, collezionate e talvolta commissionate negli anni dal nonno Roberto.



I menu dell’Osteria alle Nazioni parlano di tradizione in cucina attraverso particolari innovativi, resi e presentati con la massima cura e passione. Ricette tradizionali proposte in base alla stagionalità, perfette per una serata tra amici o un pranzo di lavoro. Ad accompagnare ogni piatto viene proposto il vino che più vi si addice, scelto direttamente dalla selezione di 1700 etichette presenti nella cantina del locale. La sala dell’Osteria alle nazioni è caratterizzata da uno stile leggero legato alla tradizione, peculiarità che si ritrovano nell’accoglienza e nell’attenzione rivolta ad ogni ospite. Le pareti della sala sono decorate con opere d’arte di pittori e scultori del Friuli-Venezia Giulia, tratto distintivo dell’Osteria alle Nazioni che caratterizza il proprio legame con il territorio.



Ristorante, Hotel, Osteria

Via S. Rocco 47 - 33080 San Quirino (Pn)

Tel 0434 91005