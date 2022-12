Sunrise, dove il pesce fresco è di casa

Che mangiare il pesce “veramente fresco” non ponga a prerequisito andare in un buon ristorante rivierasco è fatto oramai acclarato da decenni: Milano è il caso più emblematico.

Ben differenti i requisiti: l’affidabilità degli approvvigionamenti, la celerità della delivery, l’onestà del ristoratore insieme con il suo desiderio di deliziare i clienti, la bravura della cucina, la competenza della sala, la carta dei vini appropriata.

Troviamo tutto ciò, con l’aggiunta di un quid che riveleremo in seguito, al ristorante Sunrise, riallocatosi di recente su Corso Trieste, la via principale della città di Caserta in Campania.

Patron e chef di Sunrise il giovane Fabio Biondi, napoletano oramai adottato da Caserta, dacché è nella città della Reggia Vanvitelliana che esercita la sua attività da tre lustri.

Fabio Biondi è alla guida del Sunrise di Caserta (Photo by WeAreFactory)

Il Sunset stupisce Caserta

Concept moderno, da post lockdown, con spiccata attenzione al distanziamento dei tavoli, che di per sé facilita un servizio che vuole tendere a divenire impeccabile e che nasce con affiatata squadra di sala. Numero di posti ben sotto una teorica e non voluta capienza limite. Spazi esterni atti ad eventi in ambiente elegante e discreto. Apertura tendente nel termine medio all’All Day Long. Di All Day Long “combinato” si potrà parlare dal nuovo anno allorquando, opportunamente rinnovata e adeguata alle nuove esigenze, riaprirà con il nome Sunrise Burger la sede precedente, a poche decine di metri dall’attuale: pub di pesce il Sunrise Burger, in simbiosi de facto con il nuovo Sunrise.

La proposta gastronomica del Sunset

Sontuoso e memorabile il pranzo.

Si comincia con una ben fresca e gustosa Tartare di gamberi e scampi.

A seguire, un’altra gustosa entrée che solo apparentemente è facile a farsi, per come deve amalgamare diverse consistenze: Crocché di patate con seppia e olive verdi. È piatto che ben si adatta anche a consumazioni non canonicamente inserite negli slot del pranzo e della cena, a riprova di quella vocazione All Day Long cui si faceva cenno.

La complessità si eleva, a beneficio ulteriore del palato, ma anche della vista e delle percezioni olfattive, con un piatto sorprendente: Perle di ostriche fritte con maionese pantesca.

Memorabile, pressoché perfetta l’originale interpretazione dello chef Fabio Biondi di un evergreen tra le proposte della cucina di pesce: Astice alla catalana.

Vermicello alle vongole del Sunrise (Photo by WeAreFactory) 1/4 Tartare di Scampi e Gamberi del Sunrise (Photo by WeAreFactory) 2/4 Perle di ostriche fritte del Sunrise (Photo by WeAreFactory) 3/4 Crocché di patate, seppie e olive verdi del Sunrise (Photo by WeAreFactory) 4/4 Previous Next

La selezione di vini

Nel mentre, negli appropriati calici, ci viene versato dapprima un sontuoso champagne e successivamente le due grandi DOCG irpine: il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo.

La tradizione si manifesta quando giunge in tavola, accolto benissimo, il classico tra i classici della cucina di pesce: Vermicello alle vongole. Lodevole la cremosità del piatto che nulla toglie alla suadente sapidità che evoca il mare.

Ed eccoci al Carpaccio di polpo, altro grande classico; anche qui lo chef sa metterci il suo guizzo creativo, abilitato dalla grande tecnica e farne sortire un piatto che già da solo varrebbe la sosta: armonia perfetta tra aromi e texture, una vera delizia.

A compimento di sì sontuoso pranzo, un ottimo dessert al quale ben si accompagna il nucillo fatto da ‘e curti.

L’ingrediente segreto? Il talento di Fabio Biondi

Si parlava di quel quid, quel magico valore aggiunto che rende il Sunrise ristorante di destinazione e luogo d’elezione per clientela gourmet. Di cosa si tratta? Suvvia, il quid è proprio Fabio Biondi, con quel trinomio prezioso che denominiamo CPT: Competenza, Passione, Talento.

La Competenza di Fabio, stante la sua saggezza e la sua commovente umiltà, è sempre crescente.

Così pure la sua Passione. A riprova di ciò non solo questa nuova ardimentosa intrapresa, ma anche la lungimirante trasformazione del sito pregresso che va a diventare pub di pesce, così rendendosi attrattivo per target emergenti.

Il Talento, innato, è vissuto dallo chef non come una gabbia di cui si diventa prigionieri per come genera bambagia di compiacimento, bensì come un trampolino mediante il quale lanciarsi nuove sfide.

SUNRISE

Corso Trieste, 112, Caserta

Tel. 0823 443100