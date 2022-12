Le Carrè Français porta a Roma i sapori di Francia

C'è tutta l'eccellenza artigianale d'Oltralpe al profumo di Natale a Roma, al ristorante bistrot Le Carrè Français, con un menu speciale dedicato alla stagione fredda e al nuovo anno. Ma ancora prima vi trionfano le specialità tradizionali natalizie, fino al Capodanno e all'Epifania, feste che vanno festeggiato nel modo più goloso possibile.

Il titolare Jildaz Mahé con la figlia Morgane

Un nuovo progetto enogastronomico

Il patron Jildaz Mahé, bretone innamorato di Roma, che ha voluto creare un angolo di Francia nella Capitale nel 2015, ha presentato al pubblico romano un ampliamento dell'offerta con un nuovo progetto enogastronomico. L'occasione è stata la nascita della nuova compagine societaria con l'ingresso di Giorgio Fanfani, amministratore delegato della società della famiglia francese Lefevre, la nuova proprietaria di Le Carrè Français. Tra brindisi e dolci tradizionali della “Fête de Noël” come la Brioche alla mela e cannella, la Galette des Rois e il dolce della Foresta Nera, sono state annunciate le novità del 2023 che si rivolgono a un pubblico variegato ed esigente con un'offerta sempre più ampia. Le Carrè Français infatti è bistrot, panetteria, pasticceria, cornetteria, Champagneria, gastronomia, creperia e formaggeria per fare un vero tour de France a tema. Di fatto ospita al suo interno tutte le tipiche botteghe delle vie parigine.

Foie gras e Champagne

Anche prezzo fisso e brunch

Per tutto il periodo invernale in questo vasto ristorante multisale di via Vittoria Colonna si potrà scegliere di fare una sontuosa cena romantica stille Ville Lumiere, oppure provare al Bistrot il pranzo “a prezzo fisso” infrasettimanale al costo di 29 euro, pensato per una pausa veloce ma senza rinunciare al comfort e al gusto francese. La formula prevede l’immancabile pane con burro salato, un piatto principale del giorno, un dolce e il caffè (con acqua inclusa). Ma c'è anche il brunch del weekend, al costo di 35 euro, oppure si può acquistare una baguette fragrante di forno o un croccante croissant al burro da portar via o da consumare a qualsiasi ora con un caffè o un thè, oppure optare per un rilassante tea time.

Baccalà dell'Atlantico con finocchi stufati e soubise

Cucina e pane

La chef è la giovane Letizia Tognelli, romana ma raffinata interprete del gusto di Francia, responsabile ed entusiasta di offrire nell'unico locale della Capitale la vera tradizione d'Oltralpe. La sua migliore tecnica nel trattare il cibo si unisce all'autenticità della materia prima grazie a una capillare rete di fornitori, dalle ostriche al foie gras, dal burro Tourage ai formaggi, fino ai salumi della Corsica. Il mago del pane e dei dolci è invece il maitre patissier Riviene Sabassier, che li realizza ogni giorno nel laboratorio interno con farine speciali del Mulino di Chamaterie. La vetrina riservata alla Patîsserie e alla Boulangerie delle Festività comprende anzitutto un pane nordico speciale, “Le Nordique aux abricots”, realizzato con farina integrale e albicocche, che può pesare anche 3 kg, tante brioches, il tronchetto Foresta Nera in monoporzione e ben 30 qualità di Petit fours. Richiestissima è la torta per eccellenza dell'Epifania, la “Galette des rois”, la Torta dei Re. Si tratta di una base di pasta sfoglia, crema frangipane con farina di mandorle, con all'interno una sorpresa: la “fève”, originariamente una fava o altro piccolo oggetto, che va al più fortunato.

Bob bon di anatra e funghi

Il ricco menu invernale

Ma sono tante le new entry del menu invernale, come l’Oeuf parfait, le Escargots, il Boeuf bourguignon, il Tournedos Rossini, la Zuppa di cipolle e le Galette di grano saraceno. Sapori autentici e riconoscibili, ma con un tocco contemporaneo che li alleggerisce senza sacrificare nulla della loro identità. Da provare anche i grandi classici, come le Magret de canard, il Petto d’anatra con cavolo nero, bieta e salsa al miele e cannella, le Capesante giganti dell'Atlantico con sale croccante bretone e ratatuille, la Spigola con tapenade, zucca ed emulsione di lemongrass; la Pluma iberica con salsa al topinambur ed erbe di Provenza. E ancora la Melanzana perlina con burro bourguignon, verdure di stagione in differenti consistenze e chèvre infornato al miele e il Baccalà dell'Atlantico con finocchi stufati e soubise.

Il dolce della Foresta Nera

In montagna con lo Chalet

Allo Chalet del piano rialzato, ricreato con l'atmosfera di montagna, restano le proposte tipiche invernali d’alta quota, dalla Raclette grand cru Beillevaire alla Tartiflette, fino alla Fonduta savoiarda. Molto richieste anche per una sosta breve restano le Galettes di grano saraceno tipiche bretoni, i Croque madame e i Croque monsieur, le Quiche e le Crêpes dolci, servite a ritmo continuo in un apposito corner. Buon assortimento di vini e birre e una selezione di aperitivi al bar.

Le Carrè Français

via Vittoria Colonna 30 – 00193 Roma

Tel 06 64760625