Tetsu Oriental Pleasure, angolo di Giappone ad Ascoli Piceno

Tetsu Oriental Pleasure è l’indirizzo giappo-gourmet, da 45 coperti, ad Ascoli Piceno nelle Marche. Qui si realizzano le idee e le intenzioni dei due fondatori: Alessandra Alessandrini, il volto dell’accoglienza di Tetsu, sempre impeccabile nel far sentire immediatamente gli ospiti a proprio agio e con una spiccata attenzione ai dettagli, e Giacomo Costantini, cuoco ascolano doc ma con il cuore rivolto al Sol Levante, a lui si devono la sorpresa ed il merito di degustare un’eccellente cena di livello, una mano sopra le linee nella costruzione del piatto e nell’abbinamento di prodotti provenienti sia dal territorio sia dal Giappone, un volto da tenere assolutamente sotto controllo.

La sala di Tetsu Oriental Pleasure 1/2 Il dehor di Tetsu Oriental Pleasure 2/2 Previous Next



Il Giappone nel cuore

Giacomo Costantini, classe 1986, da sempre affascinato dalla cultura giapponese, incuriosisce la sua dedizione e ricerca del dettaglio nella materia prima e nelle tecniche di lavorazione. Da piccolo sognava di diventare cuoco, nella cucina di casa ha appreso la passione per le cose buone e proprio qui nasce la sua attenzione alla qualità degli ingredienti. Il suo sogno non si realizza immediatamente, dopo le prime esperienze in alcune cucine professionali le circostanze lo portano a seguire una strada diversa, ma l’amore per la cucina è troppo forte e nel 2012 ricomincia a formarsi sul campo, facendosi le ossa nei ristoranti della zona. Realizza subito che il suo stile personale può esprimersi al meglio nella cucina giapponese, dove equilibrio e rigore sono caratteristiche determinanti. Decide di approfondire lo studio della materia e nel 2016 inizia a lavorare come sushi chef presso Antico Caffè Soriano di San Benedetto del Tronto (Ap). Nel 2018 diventa executive chef presso il ristorante Sakato di Civitanova Marche (Ap), fa diverse esperienze all’estero, prima a San Paolo in Brasile dove ha l’opportunità di affiancare uno chef stellato e successivamente in Giappone.

Nel 2022 il ritorno nella sua città natale, l’incontro con la socia Alessandra Alessandrini e lo studio di un nuovo progetto di ristorazione, un luogo dove esprimere la propria idea di cucina e di accoglienza. Dopo una lunga ricerca arriva anche l’edificio giusto, una ex ferramenta storica, luogo di riferimento per gli ascolani, pronto per assumere una nuova identità.

Giacomo Costantini



Cucina giapponese tradizionale e contemporanea

Il nome Tetsu è un omaggio al passato (in giapponese significa “ferro”) e un invito al futuro, attraverso l’espressione di una cucina giapponese al contempo tradizionale e contemporanea. Il cuoco è cresciuto molto negli ultimi anni grazie ad uno studio quasi ossessivo delle tecniche di lavorazione delle materie prime e di costruzione e struttura dei piatti. Un talento eclettico capace di destreggiarsi in cucina e creare ricette iconiche che sono già piccoli cult, come lo Yuba Tamago (Uovo croccante, pelle di tofu e salsa di anguilla in kabayaki) o l’intera selezione di Nigiri, cavallo di battaglia del cuoco, con la possibilità di degustare il menu Omakase direttamente al bancone.



«Vorrei che ogni cliente si emozionasse assaporando gli ingredienti che scelgo, proprio come accade a me quando immagino un piatto e lo realizzo - spiega il cuoco - È una sorta di innamoramento, l’incontro con un sapore inaspettato, lo stupore di un abbinamento inconsueto; scorgere queste espressioni sui volti dei miei ospiti è per me la soddisfazione più grande».



Gli anni di formazione del cuoco sono stati spesi indagando il vasto mondo della cucina giapponese, dalle tecniche di taglio del pesce, alla preparazione dell’alimento principe, il riso. Dai brodi utilizzati per le zuppe Ramen, alle paste, fino al capitolo delle fermentazioni. Tetsu vuole essere proprio questo, un viaggio attraverso l’infinito patrimonio di ricchezze che è la cucina giapponese, troppo spesso confinata al sushi nelle conoscenze occidentali. Tutto ciò conferma che Giacomo è un vero talento, perfetto sugli abbinamenti, sugli aromi ed i contrasti, rigoroso nella scelta delle materie prime, elegante nelle presentazioni, con una nota particolare sui dolci davvero sorprendenti.

Yuba Tamago 1/4 Nigiri di ventresca 2/4 Batapan 3/4 Amazake 4/4 Previous Next



In cantina oltre 130 vini

Per alzare ulteriormente il livello della sua offerta Tetsu propone una cantina di rango con più di 130 etichette accuratamente scelte e selezionate da Salvatore Cersauolo, affermato sommelier e direttore di sala con importanti esperienze alle spalle sia in Italia che all’estero, al quale si deve anche l’ottima regia del servizio.



Anche cocktail bar

Tetsu, nella sua declinazione Tetsu-KI, è anche cocktail bar, un ambiente distinto dal ristorante nel quale il giovane bartender Mirko Ubaldi si esprime al meglio con una lista di cocktail originali e sofisticati. Yuba Tamago – Uovo poché panato e fritto in tempura giapponese e yuba (cagliata di Tofu essiccata). Sul fondo una salsa a base di anguilla e pak choi (cavolo cinese) cotto alla brac Semisfera di Namelaka alla mandorla su letto di pesca saturnia e spuma di amazake allo yuzu. L’amazake è un antico dolcificante naturale giapponese ottenuto dalla fermentazione del riso con il fungo koji. A chiudere il piatto scaglie di meringa francese e schiuma di latte croccante Toast di Shokupan, pane giapponese in cassetta dalla consistenza morbida e soffice, scottato al burro e farcito con cozze marinate in salsa Kabayaki e cotte alla brace, guarnito con Kizami Wasabi, foglie della vera radice di Wasabi dalle proprietà antisettiche e naturalmente antiossidanti. Alla base una crema di tapioca e fungo shiitake. Ventresca di tonno, ovvero la parte più nobile e pregiata del tonno, riso giapponese koshihikari, salsa di soia preparata dallo chef secondo la ricetta tradizionale e vera radice di wasabi.



Tetsu - Oriental Pleasure

Via Niccolò IV 15 - 63100 Ascoli Piceno

Tel 0736 396690