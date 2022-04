Pasqua ortodossa a Milano con i piatti tipici di Vasiliki Kouzina

In occasione della Pasqua Ortodossa Vasiliki Kouzina, ristorante milanese di cucina greca con fantasticherie mediterranee e balcaniche, arricchisce il suo menu con piatti tradizionali dal sapore tipicamente ellenico. Fino a domenica 24 aprile il pubblico meneghino potrà degustare i sapori della Grecia più autentica e celebrare a suon di forchette il giorno di festa per eccellenza della confessione religiosa ortodossa.

Protagonista l’agnello

Protagonista indiscusso delle proposte speciali è l’agnello, servito in diverse versioni: da quella più tradizionale, che lo vuole cotto lentamente e impreziosito con salsa al limone aromatizzata all’origano e patate al forno in accompagnamento, a quella più creativa. Tra le altre preparazioni spiccano i tsigerosarmades, involtini di fegatini di agnello al profumo di menta, racchiusi da interiora di maiale e ulteriormente insaporiti con zucca caramellata e salsa allo yogurt per un tocco di freschezza. Il fuori carta prosegue poi con la mageiritsa - zuppa greca con fegatini, lattuga e aneto, disponibile in alternativa anche in versione vegetariana con erbe selvatiche profumate, funghi e patate – e i kokoretsi - ricetta tradizionale rivisitata in maniera contemporanea a base di spiedini di interiora di agnello insaporiti con erbe aromatiche e succo di limone -. Tra i piatti vegetariani si segnala la torta salata con erbe selvatiche, feta e finocchietto.



Il dolce tradizionale

A concludere il pasto, infine, lo tsoureki, dolce tradizionale greco per eccellenza dedicato al periodo pasquale. Soffice, morbido e dalla crosta profumatissima, questo pane dolce a forma di treccia simboleggia la trinità e conquista i palati con gli aromi intensi delle spezie dolci.



«La Pasqua Ortodossa - commenta Vasiliki Pierrakea, chef e patron dell’omonimo ristorante - è sinonimo di rinascita: un concetto che, in questo periodo di guerra e di pandemia, è un augurio per poter ripartire con un nuovo spirito e affrontare insieme le difficoltà, vivendo appieno e celebrando i momenti sereni con entusiasmo. Il posto più indicato per i festeggiamenti non può che essere la tavola, dove convivialità e gusto coesistono in perfetta armonia».



Le uova rosse

A simboleggiare questo concetto sono le uova, ma non al cioccolato, secondo l’uso ormai consolidato nel mondo occidentale, bensì colorate di rosso, rappresentative proprio della Pasqua Ortodossa. «Secondo la tradizione ellenica, nel giovedì rosso, ovvero l’equivalente del Giovedì Santo cattolico, in casa – racconta Vasiliki - le donne sfornano pane e focacce e adornano il tutto con un uovo tinto di rosso, a simboleggiare il sacrificio di Cristo e, al tempo stesso, la rinascita, l’inizio di una nuova vita».

La Grecia a Milano

Al civico 6 di via Clusone Vasiliki Kouzina è un piccolo luogo incantato nel cuore di Milano, un ristorante di cucina greca con fantasticherie mediterranee e balcaniche. L’ambizioso progetto nasce nel 2016 dall’anima nomade della proprietaria Vasiliki Pierrakea, la quale comincia a lavorare come cuoca a domicilio, maneggiando materie prime greche di qualità nelle cucine altrui e proponendo piccoli catering di cucina ellenica contemporanea. Proprio davanti ai fornelli e intorno alla tavola Vasiliki realizza il suo profondo desiderio di dedicarsi alla gastronomia sfidando la propria manualità e creatività con l’obiettivo di offrire ai suoi ospiti una Grecia inedita attraverso racconti e, soprattutto, buon cibo.



Dall’estate 2018, a fianco di Vasiliki nel ruolo di collaboratore e consulente, lo chef greco Gikas Xenakis, premiato come miglior cuoco greco 2020 dalla guida Gault Millau e impegnato con lei in un incessante e profondo confronto per raccontare attraverso i piatti di Vasiliki Kouzina la contemporaneità della cucina greca.



Vasiliki Kouzina

Via Clusone 6 - 20135 Milano

Tel 02 94381405

www.vasilikikouzina.com