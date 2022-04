Non solo pesce: da Demoshi il sushi è “democratico”

C’è un aspetto filosofico all’origine dell’insegna. Demoshi è il ristorante inaugurato in marzo a Milano. Il suo nome è la contrazione tra il termine greco dèmos, popolo, e il sushi, la tipica ricetta giapponese. Il risultato è un manifesto: “Il sushi di tutti”. Ecco allora che il locale di viale Regina Margherita serve sushi a base non soltanto di pesce, ma anche di carne, verdura e frutta. Demoshi, con le sue differenti soluzioni, mette d’accordo tutti e soddisfa i palati e le diverse esigenze senza escludere nessuno, vegetariani, carnivori e onnivori, a dieta o con intolleranze. E in questo caso si propone come sushi democratico e trasversale, proprio di tutti.

Il menu di Demoshi è ricco e molto articolato

Giappone e Hawai

Il menu declina le classiche specialità giapponesi, nigiri, uramaki, sashimi e una proposta di tradizione hawaiana, il poke. Ogni categoria viene elaborata in base all’abbinamento. Tra le proposte di pesce, spicca il nigiri di ricciola che ben si abbina alle zeste di arancia, preparato con la buccia candita del frutto che esalta il sapore del pesce. L’arancia al vivo e la carota in tempura completano l’uramaki di gambero rosso, mentre il sashimi misto con tonno, ricciola, salmone e gambero rosso soddisfa gli amanti dei sapori intensi. I poke di tonno o di salmone si accompagnano a avocado, edamame, mais e cavolo cappuccio, completati con dressing delicato al wasabi e avocado.

Uramaki di gambero rosso

Soluzioni vegetariane

Sul fronte vegetariano, da segnalare il nigiri di melanzana perlina, una frittura leggera adagiata sul riso e leggermente condita con una delicata salsa di pomodoro, quello di zucca in agrodolce con un twist di sakè, mentre risulta davvero originale e insolito il nigiri di ananas flambé con una spruzzata di peperoncino fresco. Altrettanto interessanti gli uramaki di verdura, a base di asparagi in tempura con salsa avocado e wasabi e di melanzane, avocado con pepe rosa e carota e tofu. Il Poke del Buonumore è molto tonico ed estivo: spaghetti di zucchina, anacardi, freschissima menta e sesamo con dressing allo yogurt.

Nigiri di melanzana

Filetto di manzo

Passando ai sushi di carne, il nigiri di roast beef flambé con rosmarino e quello di tartare con carne piemontese condito con olio al sesamo, sale e anacardi sono delicati e saporiti. Di rilievo anche gli uramaki con filetto di manzo e zucca, quello di tartare con anacardi e uno speciale uramaki al carpaccio di Chianina con zucchina marinata e salsa delicata fumé.

Nigiri di vitello

Creatività anche estetica

E per concludere, i mochi, palline di gelato al mango, tè verde, vaniglia, cioccolato. La linea di cucina porta la firma di Andrea Vigna. Per Demoshi ha creato ricette innovative che combinano gli ingredienti per esaltare il sapore dell’elemento protagonista, che sia pesce, carne o verdura. Una creatività molto curata anche dal punto di vista estetico.

Nigiri di ananas flambé con peperoncino 1/2 Le tinte pastello caratterizzano il locale e rappresentano le diverse proposte di sushi 2/2

Il percorso cromatico

Identità ben definita anche in merito all’ambiente. Qui tutto, dalle pareti alle sedie e alle tovagliette è subordinato a tre tinte pastello che rappresentano le diverse proposte di sushi: l’azzurro per il pesce, il rosa per la carne e il verde per il mondo veg. Anche il logo a forma di bandiera, nei medesimi colori istituzionali, sottolinea che da Demoshi si entra in uno spazio libero, dove ogni ospite è libero di esprimere le proprie preferenze in tema di sushi. Singolare anche il menù, impaginato come un giornale, con foto e didascalie delle varie portate.

Demoshi

Viale Regina Margherita 32 - 20135 Milano

Tel 02 49532612

www.demoshi.it