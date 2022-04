Ristorante Capriccio a Manerba: mamma e figlia sotto una buona stella… Michelin!

A Manerba del Garda (Bs), sulle rive della Lago di Garda, a pochi istanti dalle sue acque, appagato da un panorama eccelso, c’è un salotto per cene private e di lavoro che ha scritto la storia più divina della cucina locale: è il Ristorante Capriccio (dal 1965), dove la sfida continua è essere testimoni di una qualità in un luogo fuori porta, per far conoscere un certo tipo di ristorazione, diversa dalle altre.

Giuliana Germiniasi e Francesca Tassi. Foto: Lucio Elio



Un ambiente esclusivo, una cucina d’avanguardia, proiettata nel viaggio alla ricerca dei grandi gusti della vita, una clientela in grado di poter gioire delle spettacolari sensazioni che derivano dai sensi sollecitati dal cibo. La proposta del Ristorante Capriccio appartiene alle eccellenze gastronomiche distinguendosi per uno stile legato alla tradizione e passionale. In questo salotto la stella Michelin non è un’etichetta ma un segno distintivo, risultato dell’espressione interiore degli chef e della grande storia che si respira ad ogni angolo.



Mamma e figlia insieme per la cucina italiana

Le padrone di casa, la cuoca Giuliana Germiniasi e Francesca Tassi, mamma e figlia, dipingono una tela sempre colorata di proposte e iniziative per poter dare ai clienti non solo una varietà culinaria, ma anche di esperienze, eventi, occasioni. Giuliana Germiniasi, chef e patron ha rilevato la tradizione di famiglia, rinnovandola. Notevole è stata la sua crescita tecnica e la sua maturazione sensoriale tanto che la sua cucina moderna legata ai classici italiani e del Garda è stata giustamente premiata da una stella Michelin.

Vista spettacolare 1/3 Calda accoglienza 2/3 La veranda in estate 3/3 Previous Next



Francesca Tassi rappresenta lo staff dirigenziale e assicura il perfetto funzionamento del servizio di ristorazione. Francesca ha, infatti, un’ottima conoscenza dei gusti e delle esigenze della clientela, oltre a possedere buone nozioni di enologia che completano la sua preparazione professionale.



Location suggestiva in ogni stagione

Il Ristorante Capriccio è un ambiente di grande e suggestiva atmosfera. Pochi esclusivi tavoli ricordano che si è giunti sulle rive del Lago di Garda per un momento di assoluto relax. D’estate l’atmosfera cambia completamente e si arricchisce di un panorama unico, tanto da far credere di essere in una posizione irripetibile.

Granchio reale, variazione di patate ed aria di menta 1/3 Riso Carnaroli mantecato allo Champagne e ricci di mare 2/3 Tagliatelle di pasta fresca, ragù di pesci bianchi di mare e bottarga di caviale Calvisius 3/3 Previous Next

I clienti si trasferiscono all’esterno, all’ombra di una veranda vista lago su due piani al margine di un curato giardino. Il Ristorante Capriccio è un ambiente esclusivo, con un cuore pulsante di qualità, adatto a ogni cerimonia da ricordare.



Ristorante Capriccio

Piazza San Bernardo 6 - 25080 Manerba del Garda (Bs)

Tel 0365 551124

ristorantecapriccio.it