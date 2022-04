Tra moglie e marito… mettiamoci pure un’Osteria

Nel nome porta orgogliosamente la parola osteria, ma, una volta varcata la soglia, ci troviamo in una vera e propria bomboniera arredata con la massima cura. Siamo all’Osteria Da Pietro nel centro storico di Castiglione delle Stiviere (Mn), aperto nella primavera del 1999. Il ristorante, in un elegante edificio d'epoca del 500 e con pochi tavoli distanziati e finemente allestiti, è il regno di una simpatica coppia: la moglie, Fabiana Tabai, in cucina, il marito, Pietro Ferri, in sala ad occuparsi con abilità del servizio.

Il ristorante è in un elegante edificio d'epoca



Un luogo in cui fuggire lo stress quotidiano

Ed è proprio questo sapore di casa che incanta l’ospite, accolto, con tutti gli onori, in un’atmosfera tranquilla e discreta, con camino acceso d’inverno e terrazza per l’estate.



Perché l’Osteria Da Pietro non è solo un ristorante in cui mangiare bene e fare un tuffo nella tradizione, ma anche un luogo in cui trascorrere dei piacevoli momenti di tranquillità, in una delle due piccole salette, ideali per una pausa d’affari o per una serata romantica, ma anche per spensierati momenti in buona compagnia.

Fabiana Tabai e Pietro Ferri



La cucina tra tradizione, territorio e fantasia

In tavola gli ingredienti tipici del territorio si mescolano con fantasia e leggerezza, nell’elegante menu di Fabiana e Pietro, tra seducenti riletture di ricette della tradizione e piatti a base di pesce, mai scontati.



La loro cucina è, infatti, caratterizzata da un forte legame territoriale che si realizza attraverso i piatti della tradizione mantovana e, data la vicinanza con il Lago di Garda, anche da piatti di acqua dolce. Il tutto è unito a un pizzico di creatività e assecondando la stagionalità dei prodotti.



Pitti icona del territorio e non solo

Tra i piatti imperdibili, naturalmente i tortelli di zucca, conditi con burro fuso e Parmigiano e semi di zucca. Notevole anche lo Storione in salsa di olive nere taggiasche con capperi di Pantelleria e prezzemolo su crema leggera di peperoni, olio del Garda Dop, piatto in cui la Tabai riesce a valorizzare al massimo la delicatezza delle carni di questo pregiato pesce di acqua dolce con pochi ingredienti di eccellente qualità, guardando oltre la tradizione senza mai snaturarla. Da provare anche il Baccalà mantecato al latte microfiltrato, spinaci e polenta.



Gli amanti della carne non saranno delusi dagli Agnolotti di piccione conditi con fegato grasso d'anatra e il loro sugo. E che dire delle Lumache ed erbette saltate in padella agli aromi servite con polenta di Storo? Ottimi anche il Rognone di vitello, pepe nero del Sarawak, flambato al Cognac e purè di patate e il Petto d'anatra arrostito in padella, salsa ai frutti di bosco e verdure croccanti.

Agnolotti di piccione con foie gras alla piastra ed il loro sugo. Fonte: Facebook 1/5 Luccio in salsa di olive nere taggiasche, capperi di Pantelleria e crema di peperoni di Carmagnola. Fonte: Facebook 2/5 Baccalà mantecato al latte microfiltrato, spinaci e polenta 3/5 Petto d'anatra arrostito in padella, salsa ai frutti di bosco e verdure croccanti 4/5 Millefoglie con crema di mascarpone alla vaniglia e polvere di amaretti 5/5 Previous Next



Immancabile chiudere in dolcezza con la Millefoglie con crema di mascarpone alla vaniglia e polvere di amaretti o la famosa Torta di rose, servita con uno zabaione al Moscato.



E a proposito di vini? Il consiglio è di seguire i suggerimenti di Pietro che ha costruito una carta eccellente tra grandi nomi dell’enologia nazionale e internazionale (francesi prima di tutto) e piccoli produttori. Ma solo lui potrà svelarvi anche le che chicche non in carta.



Osteria Da Pietro

Via Giovanni Chiassi 19 - 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)

Tel 0376 67 37 18