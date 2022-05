A tutto crudo all’Ama Bistrot di Cormano

Ama è un nuovo Bistrot a Cormano (Mi), un locale per tutti i giorni, dove si possono gustare e anche acquistare i prodotti freschi che provengono direttamente dai produttori. Aperto a novembre 2021 da tre intraprendenti amici che oltre ai loro quotidiani lavoro hanno sfidato il mondo del food con questa innovativa soluzione: tutto crudo, sia pesce che altro, salumi formaggi, eccetera. Da Ama non c’è fuoco in cucina ma sono abili nel tagliare e preparare tante delizie. I tre baldi sono: Alessio Bua, Marco Zanichelli, Andrea Taino (le iniziali dei loro nomi hanno dato il nome al bistrot). Mi dice Alessio: «la nostra filosofia e scelta per la cucina a crudo è perché utilizziamo prodotti che secondo i nostri gusti vengono valorizzati maggiormente, per differenziarci da tutti gli altri».

Con il nuovo concept si vuole creare un’atmosfera simile allo spazio estivo sul mare



Come d’estate al mare

Gamberi e pesce freschissimo direttamente dal mare di Mazara Del Vallo (Tp), patria di uno dei tre soci. Un ambiente dove il tempo trascorre lentamente, come una scena di vacanza in spiaggia al suono delle onde. Con il nuovo concept si vuole creare un’atmosfera simile allo spazio estivo sul mare, dove si possa vivere la sensazione di essere in vacanza, un posto ideale per gustare prodotti freschi e bere ottimi vini e champagne.

All’interno ci sono 18 posti e appena la temperatura lo permetterà, nel dehor ci saranno una decina di posti. Arredato dallo studio Takeda Katsuya Design, ha le pareti ricoperte da mattonelle in ceramica dipinta a mano del 1400 recuperate da una villa di Marsala. Il pavimento invece è ricoperto da innovative piastrelle Marazzi a cellule chiuse, antibatteriche. C’è anche un riciclo dell’aria reso possibile da un apparecchio a raggi ultravioletti che uccide i batteri al 99%.



Eccellente il menu

Il menu, che cambia spesso, ha una proposta ampia, che va dalla carne al pesce.

Cruditè di pesce: Gambero rosso con burratina e pistacchio di Bronte; Gambero rosso di Mazara alla catalana, Sashimi di tonno con salsa Terijaki e sesamo e molte altre cose ancora.

Crudité carne: Tartare di Fassona piemontese, stracciatella di bufala campana, nocciole, insalata di spinacino, Battuta di manzo, uovo di quaglia e tartufo nero di Norcia, Insalata di sedano bianco, arance e olive taggiasche, Carne salada del Trentino e salsa bernese e altro.

Champagne e vini: gli champagne abbracciano una vasta gamma da Ruinart, a Bollinger, a Fourny & fils, a Philopponnat, a Perrier Jouvet, Roedere, Cristal, Dom Perigoni, Krug, Paillard, eccetera. Un calice, 10 euro. Poi una ricca selezione di bianchi, Franciacorta e Trento Doc, rossi, prosecchi. Un calice di prosecco, 5 euro.

I dolci sono tipicamente siciliani: Cannolo siciliano, Cassata, Pasta di mandorle e passito.



Ama Bistrot a crudo

via Po 32 - 20032 Cormano (Mi)

Tel 375 7474333