La campagna in città: ecco la Tenuta Urbana di Brescia

Una commercialista, due agricoltori e un agronomo: sono i quattro giovani trentenni che hanno deciso di tentare l'avventura nel cuore di Brescia dando vita ad un sogno con tre anime: ristorante-bottega-parco naturalistico/didattico. Giulia Bono, Michele Turelli, Andrea e Davide Piva sono i protagonisti e titolari di Tenuta Urbana.

Vivere la campagna in città



Oasi verde in città

«Vivere la campagna in città - hanno detto durante la conferenza stampa di presentazione -è un progetto nato per valorizzare e rivalutare un'antica area rurale a due passi dal centro della Leonessa, di fianco a un grande ospedale, a poca distanza dalla fermata della metropolitana. Al centro una grande cascina con attorno una decina di ettari di terreni agricoli compresi nel plis (parco locale di interesse sovra comunale) comunale. In cucina solo materie prime di nostra produzione: cibo, buono, sano e locale. Insomma vogliamo far vivere alle persone un'esperienza all’insegna della pace e della tranquillità».



Un casale del 1400

La cascina Breda-Rossini, risalente al 1400, è di proprietà di un ente pubblico socioassistenziale. Dopo una esemplare ristrutturazione costata 4 milioni di euro, è stata affidata per 18 anni ai quattro giovani. «Abbiamo deciso - hanno rimarcato - di creare in città, un luogo a vocazione agricola, uno dei pochi rimasti, offrendo prodotti del territorio a kilometro zero anche grazie alla nostra bottega».



Tutto è nato dalla famiglia dell'azienda agricola Bio Fattoria Paradello di Rodengo Saiano che ha voluto esportare l'esperienza trentennale maturata nel comune franciacorta.



Tenuta Urbana si trova in via Romiglia, in un contesto dove sorge anche un centro socioeducativo gestito dalla fondazione Fobap dedicato a ospiti con lieve disabilità e un alloggio gestito dalla cooperativa la Mongolfiera finalizzato a offrire un'opportunità di vita autonoma a persone diversamente abili. «Abbiamo tanti progetti nel cassetto - hanno sottolineato i quattro giovani - volti tutti a fare rinascere un luogo dimenticato e in stato di abbandono. Grazie al parco che vuole essere un luogo dalla vocazione esperienziale e ai campi dove coltiviamo prettamente cereali, vogliamo far capire che si può fare agricoltura innovativa anche in città».

Dal campo alla tavola

A dimostrazione della qualità dalla cucina, curata dallo chef, 32 anni, Carmelo Ferrera, abbiamo apprezzato tre eccellenti piatti: una delicata panella gel e carpione, a seguire frittata croccante e un primo da incorniciare: raviolo con ragù di cortile, pecorino e cioccolato con farine e uova biologiche del Paradello. Esperienza che fa riscoprire il piacere del cibo sano e buono, in una cornice del tutto inedita.



