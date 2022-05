Fresco, informale e accogliente: a Pavia c'è Fratellino Caffè e Pizza

L’offerta del gusto a Pavia si amplia. Con classe. Grazie a Fratellino Caffè e Pizza, un nuovo spazio contemporaneo che anima da qualche giorno il cuore di Pavia. Il nuovo locale fa seguito al già noto Lino, bistrot e Ristorante gourmet, e si caratterizza per una proposta altamente innovativa e poliedrica di ristorazione e per un design fresco, informale e accogliente che ben si adatta ad ogni ora del giorno.

Fratellino (foto Facebook)

Fratellino, nuovo indirizzo del gusto a Pavia

A pochi passi da piazza della Vittoria e dalle vie dello shopping, precisamente in corso Giuseppe Mazzini, al civico 3, inaugura una nuova insegna gastronomica pensata per una clientela giovane e attenta alla qualità in ogni momento della giornata, dalla colazione alla cena, senza dimenticare il rito dell’aperitivo.

Il progetto di interior porta la firma dell’architetto Andrea Derudi che ha interpretato il concetto di un locale moderno che vuole essere fuori dagli schemi comuni mettendo in primo piano la funzionalità degli spazi, materiali contemporanei e giocando con colori e forme di tendenza. Le pareti alternano tonalità di celeste ad inserti di raffia naturale, le grandi vetrate, incorniciate con legno classico, hanno un contorno rosa tenue; il pavimento beige chiaro in ceramica emula il seminato classico mentre il soffitto è stile tecno, verniciato di blu, con delle lampade pendenti in rattan che scendono ad altezze diverse disegnando l’ambiente con la loro originalità.

Nella sala domina una colonna in pietra rosata con capitelli originali della metà del ‘700, ma ciò che cattura la vista è l’ampio bancone rivestito con una ceramica fatta a mano, colorata sui toni del blu, azzurro e bianco ad effetto plumage, contornato con del legno naturale e inserti di ottone. È altresì impreziosito da vetrinette e dotato delle più moderne apparecchiature tra cui un forno per la pizza con piano interno girevole per garantire una cottura uniforme e perfetta. In sala, i tavoli sono prevalentemente da due sedute, con struttura in metallo nero e piano in cemento colorato rosa impermeabile, ideale per una mise en place minimale, le sedie sono invece in rattan intrecciato. Il decor è completato da inediti dipinti appesi alle pareti, realizzati in esclusiva dell’artista-pittrice contemporanea Elly Passerini che si è ispirata al concept giovane e cosmopolita del Fratellino, mentre una varietà di piante adorna la struttura pensile sopra il bancone per un tocco di verde naturale.

Gli interni (Foto Benedetta Bassanelli)

La proposta gastronomica di Fratellino

Fratellino racchiude già nel nome la sua essenza briosa, caffè e pizza, che viene declinata in proposte dolci e salate accattivanti e di grande qualità. Ne sono un esempio l’ampia offerta di creazioni di pasticceria, rigorosamente home made, come gli immancabili croissant, con 5 tipi di farciture, gli invitanti pain au chocolat, veneziane, danese, kranz, le tante torte, dalla classica crostata alla marmellata all’iconica paradiso, ma anche qualche dessert al bicchiere, 5 differenti tipi di dolci monoporzione, così come un’ampia scelta di biscotti secchi, di pasticceria mignon e macaron. Ma non è finita qui: tramezzini, cornetti salati e focacce farcite soddisfano le piccole voglie di salato. Il tutto accompagnato da un buon caffè o un cappuccino e dalle altre proposte del bar. E, per un pranzo veloce o una cena informale e originale, da non perdere sono le 3 varianti di “Pastaria by Andrea Ribaldone”, realizzate in esclusiva per Fratellino, gustosi piatti di pasta “express” di altissima qualità, di formato e condimenti differenti, identificate con il nome di Milano, Genova, Napoli e servite in un packaging totalmente sostenibile.

Nell’offerta grande protagonista è la pizza e sono 8 le proposte in menu, dalle più classiche alle più “speciali” che cambieranno in base ai prodotti stagionali, tutte realizzate “live” secondo la tradizione, quindi con un impasto a lunga lievitazione per garantire la giusta morbidezza e croccantezza ai bordi. Così come per le pagnotte, disponibili da 600 grammi, anche da portare a casa. Al Fratellino è infatti possibile acquistare da asporto pane, pizze, focacce, dolci e richiedere torte per cerimonie e ricorrenze da festeggiare. Tutti i prodotti sono realizzati con ingredienti di prima qualità, grande attenzione è stata infatti riservata alla scelta dei fornitori privilegiando le aziende del territorio e produttori altamente qualificati.

Fratellino Caffè è Pizza è aperto tutti i giorni (tranne il giovedì), dalle 7.30 alle 23.30, e così ogni momento è buono per concedersi una sosta e qualche coccola di gusto.

Fratellino

Corso Giuseppe Mazzini 3, 27100 Pavia PV

Tel 0382 180 3921