Don Alfonso 1890 a Toronto, nuova vista mozzafiato e cucina glocal

Don Alfonso 1890 a Toronto (Canada) ha una nuova sede; si è trasferito al 38° piano del celebre Westin Harbour Castle Hotel. Don Alfonso 1890 è la multinazionale tascabile ambasciatrice della vera cucina italiana nel mondo. Headquarter a Sant’Agata sui Due Golfi, laddove i due golfi sono quelli di Napoli e di Salerno. Altra sede in Italia a Lavello (Pz) e sedi all’estero a Helena Bay (Nuova Zelanda), Macao (Cina) e Toronto. Dal precedente locale di Toronto, nell’iconica Casa Loma, ci si è trasferiti in questa nuova sede approntando il tutto in soli tre mesi.



Nuovo spazio con vista mozzafiato

Il nuovo spazio, progettato dalla pluripremiata designer internazionale Nadia Di Donato, vanta un'impareggiabile vista a 360 gradi su Toronto e sul lago Ontario.



Il locale è impreziosito da opere d’arte di artisti di fama mondiale quali il pittore francese Pascal Pasro, lo scultore inglese Damien Hirst e lo scultore statunitense Randy Cooper. Solo 90 i posti disponibili.



Cucina Glocal

Tra i neoacquisti della squadra di calcio di Toronto, due valenti calciatori italiani campioni d’Europa: Insigne e Bernardeschi. Si dubita che costoro, una volta ambientatisi, avranno a lamentarsi circa l’offerta di ristoranti di grande qualità a Toronto!



Glocal la filosofia della cucina: elevato lo standing qualitativo, ingredienti sia locali che provenienti dalla loro amatissima Penisola Sorrentina.



In cucina Daniele Corona

L'executive chef, formatosi con Ernesto Iaccarino, è Daniele Corona. Daniele Corona è ben abile, dalla sua brigata coadiuvato, a preparare piatti di grande bontà. Citiamo, a riprova del glocal, gli agnolotti del plin ripieni di agnello dell'Ontario in salsa di ragù alla genovese rifiniti con tartufo nero fresco.

Da sinistra, Nick Di Donato, lo chef Daniele Corona, Alfonso, Livia e Nadia Di Donato



Sant’Agata sui Due Golgi dista da Toronto più di settemila km. Distanza geografica. E poi c’è la distanza che si misura con la mente e con il cuore, la distanza che facilita le contaminazioni virtuose.



Alfonso capostipite, la moglie Livia, i figli Ernesto e Mario hanno saputo e voluto coprire quella distanza espresse in migliaia di km, dopo aver appurato che per affinità prorompenti dalle menti e dai cuori delle persone con le quali lavorano e vivono questa magnifica esperienza, Toronto e la loro amatissima Penisola Sorrentina distano… un battito e un respiro!



Don Alfonso 1890

Harbour Square 1 - 38th Floor – Toronto (Canada)

Tel +1 416-214-5888