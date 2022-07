Wagamama raddoppia a Roma, nuova apertura a Valmontone Outlet

Wagamama ha aperto il suo secondo locale romano, e lo fa all’interno del Valmontone Outlet (il centro alle porte della capitale di proprietà DWS). Un ristorante in cui l’eccellenza della cucina pan-asiatica incontra la semplicità, la convivialità e la condivisione del buon cibo.

Le sedi lungo lo stivale salgono così a nove con un piano in continua espansione. Nata a Londra nel 1992, la nota catena specializzata nel segmento del casual dining è gestita in Italia dalla società C&P (Chef Express e Percassi). Le prossime aperture sono previste nella stazione di Milano Porta Garibaldi e a Bologna.

Il locale romano

Lo stile del nuovo locale

A caratterizzare gli spazi della nuova sede di Valmontone, un design moderno e accogliente, costituito da legni, marmi e luci avvolgenti. Il nuovo locale conta 180 coperti e oltre 250 mq divisi tra l’interno del ristorante e il bellissimo dehor della Food Court. Wagamama è la tappa immancabile per una pausa fra un negozio e l'altro, per uno spuntino veloce e gustoso, ma anche la meta perfetta per chi vuole godersi in tutto relax un’esperienza culinaria speciale e per chi è alla ricerca di un tocco esotico.

Il menu

Pronto a deliziare cittadini e viaggiatori, un menu ispirato ai sapori dell’oriente, pietanze e profumi che prendono forma dalla filosofia del “positive eating” esplicitata nell’iconico motto “diffondere positività dal cibo all’anima”. Dai sides perfetti per una degustazione condivisa, come i bao (piccoli e morbidi panini ripieni di delizie) e i gyoza (ravioli giapponesi), ai piatti classici e rinomati come il pad-thai a base di noodles alla griglia, il donburi con riso, carne e verdure o le bowls di ramen. E poi grande spazio alle proposte con il curry, come l’iconico pollo al katsu curry, mentre il palato si prepara a gustare alcune delle nuove proposte, come l’ebi katsu a base di gamberi in panatura panko, coriandolo, lime fresco, peperoncino e salsa all’aglio. Per dissetarsi, oltre a una pregiata selezione di the, ci sono le gustose centrifughe preparate al momento. Oltre 50 i piatti a disposizione per soddisfare ogni richiesta, un’ampia offerta per i vegani e un menù pensato per i più piccoli, l’ideale per pranzi e cene con tutta la famiglia.

Oltre alla consumazione in loco è possibile usufruire dell’offerta take-away per gustare i piatti wagamama anche a casa o nel luogo di preferenza.

Wagamama

via della Pace località Pascolaro - 00038 Valmontone (Rm)

Tel 06 9599491