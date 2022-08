A “Il Frantoio” di Assisi l'olio è protagonista anche nel bicchiere

Che la cucina de Il Frantoio, guidata dallo chef Lorenzo Cantoni, fosse la massima espressione di come valorizzare l’oro verde era ormai cosa nota, ma oggi in questo ristorante situato all'interno delll'Hotel Fontebella, nel cuore più storico e simbolico di Assisi, l’olio evo diventa protagonista non solo nel piatto ma anche nel bicchiere.

Un laboratorio alchemico di mixology

Un progetto avviato da Antonio Torrelli, barman de Il Frantoio, che ha dato vita all’interno della cucina del ristorante con la collaborazione dello chef Cantoni, a un vero e proprio laboratorio alchemico dove alla base della mixology troviamo i migliori oli extra vergine di oliva.

Un lavoro di scomposizione, miscelazione e ricomposizione dove l’olio Evo abbinato ad altri ingredienti si presta a essere il cuore di drink non scontati ma assolutamente piacevoli, freschi e perfettamente equilibrati per essere abbinati ai piatti del menu del Frantoio, divenuto meta di viaggiatori gourmet attratti dal gioco delle consistenze che lo chef fa con l’olio Evo e da un menu in continua evoluzione, che segue non solo la stagionalità della materia prima, ma che si mette al servizio del trasformarsi dell’olio evo con il passare del tempo.

I tre nuovi drink

Così come lo chef Cantoni parte dall’olio evo per costruire un racconto di terre, prodotti e tradizioni che diventano “un piatto”, anche Antonio Torrelli seguendo la stessa filosofia, parte dall’olio Evo per creare i suoi cocktail, a oggi tre di cui due realizzati con il blend Elly Ello, messo a punto dallo chef Cantoni e da Elena Angeletti proprietaria dell'Hotel Fontebella.

I tre nuovi drink:

Donna Elena

Sweet&Sour, London dry gin, Rosolio al bergamotto, Olio Evo Elly&Ello, Gocce di angostura, Dry vermouth aromatizzato al pepe nero nebulizzato, Albume, Sale, Foglie di basilico in emulsione e poi filtrate.

Ello

Sweet&Sour, Cointreau, Olio Evo Elly&Ello, Gocce di aceto balsamico, Sale, Albume

Agua Loca

Acqua di pomodoro fermentato lavorata con Ascolana di Giulio Mannelli, Tequila, Lime, Gocce di cuore piccante calabrese.

Il Frantonio

Via Fontebella, 25, 06081 Assisi PG

Tel. 075 812242