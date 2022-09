I cocktail analcolici nella nuova proposta di Andrea Aprea a Maiori

Il Faro di Capo d’Orso Andrea Aprea presenta il nuovo pairing a base di cocktails analcolici. Una nuova proposta che ha come obiettivo soddisfare il desiderio di quei clienti che, per voglia o necessità, scelgono di non assumere alcool. «È una richiesta che non possiamo trascurare e che negli ultimi due anni abbiamo visto crescere in maniera considerevole» spiega Bonaventura - alias Bonny - Ferrara, maître di sala e sommelier del ristorante di famiglia che dalla scorsa primavera ha inaugurato il nuovo progetto di ristorazione con lo chef Andrea Aprea.

Per spingere gli ospiti fuori dalla comfort zone

«Il nuovo percorso liquido analcolico consentirà di vivere l’esperienza di fine dinig a 360 gradi anche agli astemi o a chi non beve alcolici attraverso cinque bevande come infusi, succhi, tè e drink fermentati. Un free alcohol pairing creato per spingere i nostri ospiti fuori dalla loro comfort zone, attraverso cocktails senza alcool ma con dietro un grosso lavoro di ricerca su consistenze, viscosità e temperatura». Nascono, così, abbinamenti più unici che rari e una selezione di estratti, succhi, infusi home made alcuni pensati per esaltare i sapori del cibo, altri per pulire il palato prima dell’assaggio successivo ma, tutti, con il compito di accompagnare i piatti dei tre percorsi in menu del ristorante.

Una scelta pop che sorprende gli ospiti

Durante la degustazione vengono proposti cinque drink differenti, alcuni dei quali sono preparati al tavolo, davanti all’ospite, come l’infuso di macchia mediterranea con rosmarino, basilico e limone.

Tra le altre proposte ci sono il succo d’uva frizzante realizzato dallo stesso Bonaventura, centrifugato a base agrumata con rosmarino, un tè che valorizza i botanici locali. Il finale è affidato alla birra, in versione analcolica: una lager che accompagna il dessert al limone. Una scelta pop che sorprende gli ospiti per l’insolito accostamento ma che «è in grado di dare un twist diverso, richiamare i vari strati gustativi del dessert in abbinamento».

Andrea Aprea

Faro di Capo d’Orso Andrea Aprea

Strada Statale Amalfitana, 44 - 84010 Maiori (Sa)

Tel 089 877022