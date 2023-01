Il celebre marchio romano Roscioli sbarca a New York

Roscioli, storico marchio romano, arriva a metà 2023 a New York con la sua prima sede fuori dall’Italia.

La celeberrima salumeria con cucina capitolina, nella Grande Mela debutterà con ristorante, enoteca e gastronomia nel segno della continuità con lo stile romano, dalla selezione dei prodotti alla proposta gastronomica, incentrato sul made in Italy e sulla grande esperienza del noto brand capitolino.

La storica salumeria Roscioli

Da tempo la famiglia Roscioli stava valutando la possibilità di uscire dall’Italia: negli anni si sono alternate proposte e occasioni e aprire a New York al 43 di MacDougal è sembrata la scelta giusta da fare.

«Andremo a creare un locale nuovo in grado di parlare il nostro linguaggio all’estero»

«Andare a New York è per noi un passo importante». Racconta Alessandro Roscioli. «Andremo a creare un locale nuovo in grado di parlare il nostro linguaggio all’estero. Il know how acquisito in questi 50 anni di attività ci permette di mantenere la nostra identità anche fuori da casa. La conoscenza delle materie prime, il rapporto con i fornitori, la gestione dei prodotti è per noi un modo di lavorare consolidato da anni di esperienza e di pratica. Tutto questo si ritroverà senza dubbio anche a New York in un locale che da subito lascia spazio alle emozioni Roscioli».

Soho è affascinante e stimolante. Roscioli a Soho sarà un locale con il DNA Roscioli ma riformulato su New York stessa. Uno spazio polifunzionale che racchiude le diverse proposte del mondo Roscioli.

La salumeria con cucina, marchio storico di Roma

I piatti signature Roscioli, la pizza bianca dell’Antico Forno Roscioli, un bancone all’ingresso dedicato alla gastronomia, un’ampia cantina e un’area per le degustazioni e gli approfondimenti culturali sul mondo del vino.

«La nostra attenzione al prodotto arriva nella Grande Mela. La pizza bianca Roscioli da farcire con la mortadella è la base per capire questo nuovo format». Aggiunge Pierluigi Roscioli. «Per respirare il nostro spirito a New York partiamo dalle origini e quindi da come una proposta semplice e attenta può dar vita a un grande piatto».

Luminoso, dalle grandi finestre ad angolo su MacDougal - che ricordano la ricca vetrina di prodotti su Via dei Giubbonari a Roma - e con uno spazio interno caratterizzato da una dispensa di prodotti a marchio Roscioli, ma anche da selezioni di proposte di piccoli artigiani italiani, grandi vini e etichette di nicchia.

Il lavoro nel segno della tradizione

Il progetto vedrà il gruppo Roscioli affiancato da un partner americano, Ariel Arce, la proprietaria del ristorante Niche Niche di New York che a gennaio 2023 chiuderà la sede in MacDougal per poi riaprire con una veste del tutto nuova a metà del 2023.

Niche Niche partner americano

«Con il Niche Niche si è immediatamente delineata una grande sintonia. Prima è stato sede di eventi delle giornate newyorkese dello scorso anno della Rimessa Roscioli, poi con il tempo si è andata a creare con Ariel Arce un’empatia culturale e lavorativa, che ha messo in evidenza la sua attenzione nella selezione dei prodotti e nella proposta ristorativa». Conclude Alessandro Pepe di Rimessa Roscioli. «Avere un partner locale è infatti per noi motivo di stimoli e approfondimenti, uno scambio culturale che va verso una collaborazione animata e divertente».