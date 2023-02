Borghese propone uno special d'ostriche dedicato al Carnevale di Venezia

La prima volta non si scorda mai. Chef Alessandro Borghese si appresta a festeggiare il Carnevale 2023 a Venezia nel suo ristorante AB - Il lusso della semplicità, nello storico palazzo del Cinquecento Vendramin Calergi, sede anche del Casinò. Per la ricorrenza più sentita in Laguna, spazio al coquillage per eccellenza: le ostriche, molto apprezzate fin dall'antichità e consumate già dai greci e dai romani per connettersi con il divino in un'estasi dei sensi. Non per nulla nel mito di Afrodite, la Venere emerge dalla spuma del mare all’interno di una conchiglia.

Lo chef Alessandro Borghese

Fino al 21 febbraio, per tutta la settimana grassa, le ostriche saranno in menu in quattro declinazioni differenti, facendo riferimento al tema di questo Carnevale veneziano “Take you Time for the Original Signs”, e potranno essere acquistate singolarmente al prezzo di 10 € o tutte e quattro a 36 €. I quattro cicchetti tematici con le ostriche:

Fuoco : ostrica alla brace, olio alla cenere ed emulsione al peperoncino;

: ostrica alla brace, olio alla cenere ed emulsione al peperoncino; Acqua : ostrica, caviale Baikal, foglia ostrica, alga spirulina e limone;

: ostrica, caviale Baikal, foglia ostrica, alga spirulina e limone; Terra : ostrica, brodo di porcini e Parmigiano Reggiano, nasturzio e crumble di pane;

: ostrica, brodo di porcini e Parmigiano Reggiano, nasturzio e crumble di pane; Aria: ostrica, aria al gin tonic, acqua di cetriolo, scalogno acidulato.

Fuoco 1/4 Acqua 2/4 Terra 3/4 Aria 4/4 Previous Next

Lo chef Alessandro Borghese porta in tavola la magia del Carnevale di Venezia con il suo estro inconfondibile, l’immancabile tocco di originalità e la valorizzazione di materie prime di altissima qualità. L’invito di AB – Il lusso della semplicità Venezia è quello di concedersi del tempo per gustare i cicchetti creativi dello chef più istrionico della tv in un ristorante speciale, con opere d’arte come arredi e un incantevole giardino affacciato sul Canal Grande.

Per info e prenotazioni: +39 0413086070 o www.alessandroborghese.com