Alla Madonnina del Pescatore arrivano i segnali di fumo 

I segnali sono la vera rivoluzione. Lo raccontano il nuovo menu della Madonnina del Pescatore, ristorante di Senigallia, in provincia di Ancona, i due cuochi Luca Abbadir e Moreno Cedroni (membro di Euro-Toques Italia, l'associazione di categoria dei cuochi europei), ma anche alcuni nuovi piatti dei menu Ricordi d'Infanzia e Mariella Organi (a capo della sala), ma lo troverete in tutte le esperienze gastronomiche della Madonnina del Pescatore, del Clandestino Susci Bar e di Anikò: «i segnali sono la bandiera del nostro cambiamento che è cominciato molti anni fa e che con la pandemia prima, la guerra, la crisi economica di oggi, trova la sua massima espressione nella nostra vita», hanno raccontato i due cuochi.

I segnali della rivoluzione alla Madonnina del Pescatore

Il primo segnale che lanciano i due cuochi è questo: rispetto per l’uomo che crea, che produce, che opera . “Ripensare” “Rivedere” “Riformulare" sono altri “segnali”, cioè rimettere la testa e le mani sui piatti che hanno tracciato la storia, il loro successo, per dare loro una nuova vita, un nuovo bel racconto con anche un nuovo punto di vista.

“Pensare alle conseguenze”, ecco un altro “segnale”, esercizio che i due cuochi applicano in tutte le realtà. «Oggi non si può più pensare che le nostre attività non lascino impronte su questo pianeta, la sostenibilità è un driver che ci guida e che ci impone delle scelte - hanno spiegato Cedroni e Abbadir - “Lo studio e la tecnica” è il “segnale” che è possibile trovare in tutti i nostri piatti. Imprescindibile per noi oggi l’utilizzo della tecnica che parte da tantissimo studio, del mondo, dei suoi sapori, delle sue arti. “La nostra storia” è un altro “segnale” ; il costruito di una vita, gli errori, i successi e le scoperte, guardiamo il passato per costruire il futuro».