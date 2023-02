Schietta e raffinata, la cucina del Quadri Bistrot

C’è Gualtiero Marchesi nell’aria del Quadri Bistrot di via Solferino a Milano. Un po’ perché siamo negli spazi del fu Pisacco, ristorante di Andrea Berton, poi perché il cuoco-titolare, Riccardo Quadri, ha frequentato Alma, la scuola internazionale di cucina italiana guidata da Marchesi, ed è stato allevato da Carlo Cracco. E molto perché la sua cucina è quella che si vede nel piatto. Unica licenza, una deriva francese per tecnica e gusto. Riccardo Quadri viaggia per i 29 anni, un giovane di esperienza come tutti i suoi collaboratori. Svizzero di Lugano è passato dalla finanza londinese alla cucina di Bernard Fournier, a quelle di Cracco, Portofino compresa, e Yannick Alléno.

Riccardo Quadri

Dal 17 ottobre 2022 si muove in autonomia totale nel suo Quadri, 400 metri su due piani. Lungo la strada il cocktail bar, dove il bartender Cristian Caimmi, 21 anni, miscela e crea drink come se lo facesse da una vita. Ci ha proposto un’evoluzione del Negroni a base di mezcal. Qui il food pairing arriva dalla cucina, proposte fresche che possono cambiare di giorno in giorno.

In esposizione l'arte contemporanea

Al piano inferiore, una quarantina di coperti tra sala principale, tavolo conviviale e saletta privata. Ambiente caldo, senza fronzoli, volte e mattoni crudi, come al piano superiore. Alle pareti opere di arte contemporanea, in vendita e in esposizione per un anno. Per il 2023 la firma è di peso: Klaus Prior, amico di famiglia di Riccardo Quadri.

Due i menu. Alla carta con una scelta tra quattro antipasti e altrettanti primi, secondi e dessert, e degustazione, stagionale, che prevede sette portate (che si possono ridurre a quattro): tre antipasti, due primi, un secondo e un dolce. Carta dei vini italo-francese con proposte differenti per bar e ristorante. «Qui – spiega Quadri – l’offerta si adatta a tutte le esigenze enogastronomiche e a tutte le tasche».

Capasanta, burro bianco al caviale e spinaci
Riso, zucca e tartufo nero

Le sette portate del menu degustazione

Il menu degustazione oggi prevede Uovo, latte, caviale e cipollina, Tonno rosso crudo, cocco, lime e salsa di soja, Capasanta, burro bianco al caviale e spinaci, Ravioli croccanti, Riso, zucca e tartufo nero, Agnello, carciofi e spuma, Tartelletta ai lamponi.



Quadri Bistrot

via Solferino 48 – 20121 Milano

Tel 02 47755505