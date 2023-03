Con Langosteria il pesce diventa protagonista anche in montagna

E la sfida continua. Langosteria arriva a St Moritz e in pochissime settimane si afferma come uno dei ristoranti di maggiore tendenza della località sciistica annoverata tra le più costose al mondo. Perfettamente in linea con il piano di espansione del Gruppo fondato da Enrico Buonocore, che mira ad uno sviluppo internazionale puntando su luoghi strategici ed esclusivi, la nuova apertura in Engadina, tra le Alpi svizzere, è la settima insegna del brand e la seconda, dopo Parigi, fuori dai confini del Bel Paese.

Langosteria St. Moritz (foto Danilo Scarpati)

«Portare all’estero la qualità del Made in Italy e dimostrare la capacità manageriale e organizzativa degli italiani con un progetto di ristorazione fine dining attraverso un concept replicabile e di successo sono gli obiettivi del Gruppo. Fare avanguardia significa rimanere fedeli a se stessi», questa la filosofia di Buonocore, amministratore delegato della Holding che, nel 2022, ha toccato 40,5 milioni di euro di fatturato con 258 mila coperti e 310 dipendenti.

Langosteria a St. Moritz: pesce in alta quota

Quella “engadina” è la prima insegna del ristorante milanese in montagna. E segna un’altra grande sfida portando ad alta quota l’esperienza culinaria che l’ha reso famoso, in cui il pesce è protagonista. Un fine dining nato in Italia e focalizzato sull’eccellenza attraverso la selezione dei migliori ingredienti provenienti da ogni parte del mondo. Una cucina attenta alla tradizione italiana ma con un approccio contemporaneo e internazionale.

Il menu propone i piatti signature del Gruppo, affiancati a preparazioni specificamente pensate per la montagna e reinterpretate in chiave “Langosteria” come la “Polenta bianca ai frutti di mare” e le “Capesante in paradiso”. Inoltre, come già accaduto in Langosteria Cucina, Caviar Kaspia firma una sezione dedicata all’offerta di caviale, proponendo ai clienti la sua rinomata “Baked Potato” oltre ai “Tagliolini Langosteria e caviale”.

Il percorso gastronomico è completato e valorizzato da una selezione di vini pregiati ed etichette esclusive curata da Valentina Bertini, Corporate Wine Manager del Gruppo. Ampio spazio è riservato al Made in Italy, a partire dalle bollicine Ferrari Trento, proposte al calice e presenti in carta vini con grandi riserve.

Alla guida del ristorante l’Executive Chef Antonio D’Ambrosio e il Restaurant Manager Gianluca Penna, col supporto dello storico Culinary Ambassador del Gruppo: Domenico Soranno. Langosteria St Moritz sancisce l’inizio di una nuova era della ristorazione ad alta quota. E porta sulle Alpi Svizzere il cambiamento.

Antonio D'Ambrosio e Gianluca Penna
Valentina Bertini
Domenico Soranno ed Enrico Buonocore

Ristorazione, moda e tendenze

«Io penso che i ristoranti devono mantenere una propria identità, di cui inevitabilmente il percorso e la storia fanno parte, ma è molto importante avere una visione contemporanea, attualizzarsi e adeguarsi ai nuovi trend, all’offerta del mercato e alle esigenze del consumatore che sono in continua evoluzione», afferma Enrico Buonocore, l’imprenditore visionario, che con il suo approccio moderno e dinamico ha creato uno stile, un metodo, e ha portato il brand a divenire un punto di rifermento per il jet set internazionale.

Il dehor di Langosteria a St. Moritz
La sala interna di Langosteria St. Moritz

La nuova insegna è situata a Chesa Chantarella, una baita di montagna che affaccia su una terrazza con vista strepitosa e con ingresso diretto sulle piste da sci del comprensorio del Corviglia. La bellezza è da sempre stata nota distintiva del brand, in tutti i suoi locali e il nuovo ristorante non smentisce certamente questa tradizione. La location, i cui interni portano la firma dell’architetto Andy Kuchel, suggestiva e accogliente e il panorama mozzafiato sono la perfetta scenografia per la collaborazione con Moncler, main sponsor della nuova realtà sulle Alpi svizzere. Il connubio moda e cucina è ancora una volta la nota distintiva del bien vivre, rappresentato ad arte da Langosteria, anche a più di duemila metri di altitudine.

Langosteria St. Moritz

Chesa Chantarella, Via Salastrains 10 - 7500 St Moritz, Svizzera

Tel +41818333131