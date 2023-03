Da Bob Cook Fish, esperienza di qualità nel cuore di Sorrento

Alcune precisazioni in premessa. In Penisola Sorrentina, dovizia di stelle, cappelli e forchette a confermarlo, c'è un'offerta ristorativa di livello medio alto e alto. Ci sono, purtroppo, anche le cosiddette trappole per turisti ma va anche detto che esse non costituiscono la maggioranza dell'offerta di livello medio basso e basso e va anche aggiunto che grazie ai social e alla rete è comportamento aduso farsi idea del locale leggendo i giudizi conseguenti l'esperienza vissuta a pranzo oppure a cena da moltitudini di clienti. La Penisola Sorrentina, nell'articolazione dei sei comuni che la costituiscono, ha una popolazione di circa 79mila abitanti. Di per sé, pertanto, un ragguardevole bacino di utenza per il dine out. E proprio nel comune famoso nel mondo, il comune che dà il nome alla Penisola, insomma proprio a Sorrento rifulge, per sua bontà di cucina e di servizio di sala, per sua vision della tendenza della ristorazione, la recente apertura (autunno dello scorso anno) di "Da Bob Cook Fish", creatura originale e vispa di Angelo Celentano, Franco Apreda ed Eugenio Gargiulo, con pregresse e perduranti esperienze nei due ristoranti sorrentini di Bagni Sant’Anna e Tasso.

La sala interna di Da Bob Cook Fish a Sorrento

Alla scoperta di Da Bob Cook Fish a Sorrento

"Da Bob Cook Fish" è ristorante frequentato "anche" dai turisti, ma "anche" dai numerosi e competenti gourmet della Penisola Sorrentina. Location stracittadina, in Largo Parsano Vecchio, alla confluenza tra Via degli Aranci e Corso Italia. Il dovizioso quotidiano pescato locale, impeto dei marosi permettendo, ha rimbalzo nell'adiacente pescheria Ge.Ro.Sa. Qui viene accuratamente selezionato per poi transitare in cucina. A sovraintendere la brigata il prode chef Tommaso De Turris.

Il ristorante e, accanto, la pescheria Ge.Ro.Sa.

Qui, più che F2F, (from Farm To Fork = dalla Campagna alla Tavola) parleremmo di S2F (dal Mare alla Tavola)! Insomma, già ben oltre il concetto virtuoso di filiera corta, qui siamo nell'attuazione vera dell'economia circolare. La sala pregevolmente arredata ha circa 60 posti a sedere considerando anche il piacevole dehors. Oltre al servizio di sala, come è oggi opportuno (per non dire "doveroso") che sia, viene espletata la delivery e il take away.

Uno dei tavoli esterni di Da Bob Cook Fish Sorrento

Inoltre, efficace e gagliardo smart buy, è disponibile la linea di sughi pronti quali, davvero imperdibili per bontà, la genovese di tonno e la bolognese di tonno. Tutto fatto in casa, ovviamente, e disponibile anche sulla piattaforma La Bottega on Line.

Racconto breve di pranzo memorabile

Si comincia con squisiti Arancini di mare e a seguire, bello a vedersi e poi saporito per quanto è il mare che giunge in tavola, il fragrante “Cuoppo di alici paesane". Ancora, intrigante e gradevole finger food, il Popcorn di polpo. Un buon Prosecco di Valdobbiadene, correttamente servito, nell'appropriato calice. Siamo adesso al trionfo di meditati assaggi di memorabili primi piatti. Si comincia con un eccellente Risotto alla pescatora. A seguire, impeccabili per esecuzione, le Linguine con lupini. Gaudiosa sapidità nel lodevole Zito con genovese di mare. Servizio garbato e professionale. In abbinamento l'elegante Fiano di Avellino DOCG Pendino 2021. Il coinvolgente invito a proseguire con la Frittura di pesce, come agevolmente presumibile, non cade nel vuoto! Semplicemente perfetta! All'indubbia freschezza della materia prima si aggiunge l'indubbia maestria del saper friggere.

Pizza fritta con crudo cotto di alletterato 1/6 Linguine con scampetti 2/6 Frittelle con cous cous di alici, capperi e olive 3/6 Bruschetta con pomodoro giallo e alici sotto sale condite aglio olio e peperoncino 4/6 Pop corn di polpo 5/6 Pizza fritta con carpaccio di baccalà agli agrumi e maionese di capperi 6/6 Previous Next

Deliziosa fetta di pastiera a concludere sì gradevolissimo pranzo. Un limoncello ben fatto e ben servito, e poi il commiato. Abbiamo davvero vissuto esperienza deliziosa e memorabile.

Da Bob Cook Fish

Largo Parsano Vecchio 16 - 80067 Sorrento (Na)

Tel. 08117783873