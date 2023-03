Corner 58, la nuova pizza gourmet di Roberto Conti conquista i palati

Acqua, farina e lievito tre ingredienti soli per dare vita ad una delle eccellenze italiane più famose al Mondo, la Pizza! Un piatto tanto semplice quanto amato da persone di tutte le età. La ricetta originale, quella dedicata alla regina, la “Margherita”, prevede l’aggiunta di soli pomodoro, mozzarella e basilico. Con il tempo i pizzaioli si sono sbizzarriti nell’aggiunta di ingredienti di tutti i tipi.

Negli ultimi anni però stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione di questo piatto, volta ad elevarlo all’ennesima potenza in eleganza e ricercatezza. Un esempio lampante sono le pizze gourmet che ogni giorno vengono sfornate dal Corner 58, locale meneghino sito in viale Argonne, dal suo ideatore Roberto Conti, rinomato cuoco conosciuto in tutta Italia per i suoi piatti.

Corner 58 e Roberto Conti

Le nuove pizze gourmet di Roberto Conti al Corner 58

Fino a qualche anno fa la domanda era “andiamo a farci una pizza?”, ora sempre più spesso ci si trova davanti alla scelta “pizza tradizionale o pizza gourmet?”. Il fenomeno pizza gourmet è ormai radicato nella nostra società, e sono sempre di più gli chef che decidono di cimentarsi in questa vera e propria arte e, come accade sovente, Milano vanta una grande offerta per i palati più esigenti. Tra le più importanti aperture del 2022 troviamo il Corner 58 di Viale Argone 11 angolo Via Pietro da Cortona (per l’appunto), che a quasi un anno dalla sua apertura è diventato un fondamentale punto di riferimento della città.

Da Corner 58, non una semplice pizza gourmet

Non una semplice pizzeria Gourmet, ma un vero e proprion locale urban life dall’ambientazione in stile newyorkese dove si respira un’atmosfera accogliente e internazionale. Un Concept innovativo, fortemente voluto dallo Roberto Conti in rientro a Milano che, dopo i sue due anni alla guida di RC Resort a Mortara in provincia di Pavia, ormai forte delle sue esperienze nei migliori locali d’Italia al fianco di grandi nomi come Cracco,Leemann, Taglienti e Berton, e della conquista dell’ambita “stella Michelin” da Trussardi alla Scala, sceglie di mettere a disposizione degli ospiti le sue competenze a tutto tondo.

Varcando la porta d’ingresso si viene catapultati lontani dalla routine milanese accolti da luci soffuse, design ricercato con mattoni a vista e tavoli in legno e metallo. Il menu offre un’ampia scelta, dove la mano dello chef ci farà scoprire sapori nuovi alla scoperta dell’innovazione della tradizione con le pizze Diavola, Tonnata, Carbonara, B&B, Campana, Siciliana proseguendo con eleganza persistente con le pizze dai sapori intriganti come la Milano, Parma, Parigi, Oslo. per i palati più tradizionali classicismo contemporaneo con le pizze Margherita, Marinara, Bufala, Capricciosa, Napoli.

L’innovazione parte dall’entrèe, particolare non banale, il piatto di benvenuto dello chef, solitamente non presente in una pizzeria. Il dettaglio che fa la differenza, soprattutto se ad accogliere l’ospite è l’ormai iconica “pizza liquida”, coposta da pomodoro, origano, mozzarella e pane scottato. Genialità e gusto che promettono bene per il proseguo del pasto.

Al Corner 58 si usano ingredienti tradizonali e genuini 1/5 Il pane del Corner 58 2/5 Al Corner 58 ci sono anche dolci sfiziosi 3/5 Esempio di pizza sfornata al Corner 58 4/5 Corner 58, Sami Soliman davanti al forno 5/5 Previous Next

Pizze soffici, saporite e leggere

Le pizze proposte sono soffici, saporite e leggere «il segreto è tutto nell’idratazione della pizza», spiega Sami Soliman, giovanissimo executive pizza chef del Corner 58, che vanta esperienze nelle migliori pizzerie d’Italia, ottimo padrone di casa quando lo Chef Conti è alle prese con le sue molteplici prestigiose consulenze. «Solitamente l’idratazione si ferma al 65% - continua Soliman - Ma noi ci spingiamo al 75%. Questo richiede molta precisione e dedizione, ma il risultato è impagabile. Abbiamo a disposizione il migliore forno presente sul mercato, scegliamo materia prima di primissima qualità, noi dobbiamo fare solo l’assist per un grande goal, idratando l’impasto alla perfezione». Gustando le pizze proposte, la sensazione è proprio quella di leggerezza, come se ne potessimo mangiare a dozzine. Aspetto non banale quando si tratta di lievitati.

Corner 58, il pizzaiolo Sami Soliman

Al Corner 58 non solo pizza

Non solo pizza, infatti dalla lista troviamo il vitello tonnato, la battuta di manzo, le tartare di gambero, scampo, salmone, tonno, ricciola in ceviche, tonno, le sfiziosissime insalate poke e per i più esigenti ostriche e caviale. In abbinamento alle proposte delle cucina, la volontà di diffondere l’ormai sdoganato dualismo “pizza e champagne”, attraverso una carta dei vini fortemente orientata verso le bollicine d’Oltralpe, capitanate dalla selezione di Champagne Extrè, capace di offrire diverse espressioni del territorio francese. Giovane, preciso ed impeccabile l’accoglienza ed il servizio di sala, a cura di Bless e Nicolò. Affidatevi a loro per godervi un’esperienza indimenticabile.

Sami Soliman e gli altri elementi dello staff del Corner 58

Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e cena ed offre anche la possibilità di asporto.

Corner 58

Viale Argonne, 11, 20133 Milano MI

Tel. 0249420188