Sbocciata la primavera nei menu della ristorazione d'albergo di Torino

È arrivata la primavera nei menu dei ristoranti torinesi. Meritano attenzione le proposte della ristorazione d’albergo che si sta affermando come luoghi del mangiare bene, anche se il cliente torinese si avvicina timidamente a questi locali. Le petites madeleines, il ristorante del Turin Palace, il primo che si incontra arrivando in città con il treno, con il giovane chef Giuseppe Lisciotto, ha pensato ad un menu articolato in una serie di piatti che puntano sulla semplificazione del numero di ingredienti e facilità di comprensione al palato. Accanto a proposte iconiche come l’Insalata russa, uova di quaglia e ventresca di tonno troviamo una delicata Anguilla affumicata, Daikon e brodo Dashi. Ma la primavera all’hotel inizia dalla colazione affidato ad un ricco buffet con diverse isole del gusto. Non solo croissant e madeleines, ma anche crostate e torte, muffin e biscotti preparati dalla pastry-chef del ristorante.

Le petites madeleines

Via Paolo Sacchi, 8, 10128 Torino (To)

Tel 0110825321

Turin Palace Hotel

Il menu del ristorante dell’nel cuore diè assolutamente di tradizione piemontese con prodotti acquistati da piccoli produttori e spesso sono presidi. Antipasti piemontesi come il tonno di coniglio grigio di Carmagnola e le acciughe al verde tutte proposte firmate dallo chefed in carta anche le mezze porzioni, ideali per combattere lo spreco. Per gli amanti dei formaggi da non dimenticare il loro carrello con una ventina di tipologie con una maggiore presenza di

Albergo San Giors

Via Borgo Dora, 3/A, 10152 Torino (To)

In giro per Torino

Pierluigi Consonni e Alan Spanu del ristorante Cubique hanno dedicato il menu di primavera di Pellegrino Artusi e al suo La Scienza in cucina e l’arte di mangiare bene. Due le proposte, la Spoja Lorda, un primo piatto della provincia di Ravenna, che nasce come piatto di recupero della sfoglia avanzata per la preparazione dei cappelletti. La versione della lora Spoja lorda di Cubique viene servita come un grande raviolo ripieno di ricotta vaccina e ad accompagnare il ragù di cervo. La seconda è un dessert, il Dolce Torino. Una sorta di zuccotto al cioccolato fondente, con savoiardi inzuppati nell’alchermes e rosolio, decorato con nocciole tritate. Una vera sorpresa per il palato.

Cubique

3M2G+97 Torino, Città Metropolitana di Torino (To)

Tel 0114149886

Dolce Torino

, lo stellato all’ultimo piano di, propone una insolita Insalatina tipieda di fegatini rosa di pollo e verdure fresche e dry. Un piatto delizioso, che appaga la vista con i suoi vivaci colori, saporita al gusto, leggera e nutriente. Invece per la settimana di Pasqua, protagonista è il fritto misto piemontese, con un’incursione di un primo di mare il “Riso carnaroli mantecato alle erbe fini, gambero rosso al lime e perle di corallo”. Il menu gastronomico è stato studiato come un percorso che mette in evidenza alcuni dei sapori di terra e di mare più evocativi non solo del Piemonte, ma della tradizione culinaria italiana. Immancabile ovviamente la rivisitazione della torta pasqualina che diventa Uovo croccante alla “Pasqualina”, carciofi, bietole e Grana Padano Dop 24 mesi”

Casa Vicina

Green Pea, Via Ermanno Fenoglietti, 20/B/Piano 3, 10126 Torino (To)

Tel 0116640140

Uovo croccante alla Pasqualina, carciofi, bietole e Grana Padano Dop 24 mesi, Casa Vicina, Stefano D'Elia

Il colore è anche il filo conduttore delle ricette di Elisa Hoti, chef del ristorante La Madia in corso Quintino Sella, precollina torinese. Ravioli ripieni di anatra con il suo ristretto, fonduta di parmigiano e olio all’aneto è uno dei piatti che salutano la primavera.

La Madia

Corso Quintino Sella, 85/a, 10131 Torino (To)

Tel 0118190028

Lo chef Miguel Bustinza di Vale un Perù, ristorante di cucina peruviana consiglia Choritos a la Chalaca, un piatto a base di cozze (il termine choritos si riferisce alle cozze cilene), cipolla e pomodori tritati, grani di mais bollito e succo di lime condito con il leche de tigre.

Vale un Perù

Via S Paolo, 52/B, 10141 Torino (To)

Tel 0113835253

E fuori Torino

Il bistrot del Castello, ai piedi del castello di Rivoli, gestito da Cosimo, Mimmo per tutti, Marotta e Gabriella Ierace. L’offerta del loro menu nelle due versioni tradizione ed innovazione incuriosisce per proposte dallo stile unico influenzate dalla cucina mediterranea da un lato e dalla tradizione piemontese dall’altra. Le materie prime, e direi soprattutto il pesce, viene scelto con attenzione alla filiera produttiva. La proposta primaverile racconta Babà salato con spuma di ricotta di bufala servito su passata di pomodorino confit alla vaniglia e clorofilla di basilico.

Il bistrot del Castello

Via Grandi, 30B/G, 10098 Rivoli (To)

Tel 0119587648