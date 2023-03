La Liguria nel piatto secondo Davide Galbiati, nuovo executive chef del DaV Mare

Al via la stagione dello Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino e del ristorante DaV Mare che con il suo nuovo executive chef, Davide Galbiati, presenta un nuovo menu, che celebrata i prodotti, la cultura gastronomica della Liguria e i classici intramontabili del gruppo Da Vittorio, che collabora alla realizzazione e al successo di questo locale, diventato ormai riferimento per la scena gastronomica della regione. Ma non solo, tra gustose novità, una nuova palestra a disposizione degli ospiti dall’estate e rinnovate esperienze, il prossimo capitolo della preziosa “locanda di charme” posizionata nel cuore della celebre Piazzetta, sarà caratterizzato da numerose iniziative tra gastronomia, cinema e vela, che aggiungono valore ad una destinazione unica, sempre più attenta alle grandi tematiche del mondo che la circonda, con particolare attenzione alla sostenibilità.

Davide Galbiati, nuovo executive chef del DaV Mare

Il nuovo ruolo di Galbiati

La raffinata, ma al contempo calda e accogliente sala interna si affaccia sulla magnifica veranda; una posizione “in prima fila” dalla quale godere delle migliori vedute sul borgo, sul porticciolo e sul promontorio di Portofino, ove svetta il famoso Castello Brown. Alle redini del ristorante, come dicevamo Davide Galbiati ha assunto ora il titolo di executive chef. Originario di Lesmo, un paesino della Brianza, Davide, spinto da forte motivazione e passione, ha maturato la propria esperienza lavorando nelle cucine di tutto il mondo. Francia, Inghilterra, Australia, Cina ed Emirati Arabi sono solo alcune delle tappe di un percorso che lo ha portato a confrontarsi con i piu` noti stellati del panorama internazionale e, soprattutto, con materie prime di altissima qualita` che, come egli stesso dichiara, sono state il fil rouge del suo percorso professionale. Dall’arte del Tartufo appresa con Bombana a Macao, alle tecniche di cottura sulle braci di Neil Perry in Australia, Davide ha costruito la sua identita` culinaria lavorando a fianco di grandi maestri in ogni angolo del globo, per fare poi ritorno in Italia, dove ha messo a frutto un vasto bagaglio di esperienze sotto l’attenta guida di Chicco e Bobo Cerea da Da Vittorio a Brusaporto. Nel 2022, Davide “scende” in riviera e debutta allo Splendido Mare con il ruolo di head chef.

Viaggio nella Liguria più golosa

La nuova proposta di DaV Mare traccia un delizioso viaggio alla scoperta della ricchezza di gusto della Liguria, nella cornice marinara dell’hotel. Viene qui rappresentato l’incontro unico e inimitabile tra l’expertise nella ristorazione della famiglia Cerea e il profondo legame con il territorio di Splendido Mare. Insalata di pomi d’oro, “Riso” di semola in zimino, bieta e calamaretto spillo, Rombo in crosta, ragu` di conchiglie, nic¸oise ligure e Astice Blu ai carboni, gyoza di chela, patate allo zafferano, fave e piselli sono solo alcune delle nuove proposte del menu rappresentative di questa unione.

Scampo, piselli e mandorle 1/5 Spaghetto di tonno 2/5 Tartare di Fassona, sfoglia croccante, carciofo crudo, kefir 3/5 Insalata tiepida di pesce e crostacei del Tigullio 4/5 Crudo di mare 5/5 Previous Next

«Il terzo anno di DaV Mare a Portofino parte con aspettative altissime - dichiara Galbiati - Questa stagione rappresenta appieno la nostra occasione di affermarci, dimostrando il successo di un sodalizio vincente tra Da Vittorio e Belmond».

«Siamo entusiasti della crescita di Davide Galbiati come nuovo executive chef - dichiara Michela Nicosia, Hotel Manager di Splendido Mare - Siamo impazienti di vedere come la sua vasta esperienza internazionale e la passione per l’eccellenza si rifletteranno nella nostra ‘trattoria di pesce’ affacciata sul mare. Davide e la sua brigata non potranno che regalare ai nostri ospiti un’esperienza culinaria straordinaria».

Regate di primavera 2023 e aspettando Slow Fish

Ma come dicevano, non solo gusto. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Splendido Mare riporta ancora una volta a Portofino le Regate di primavera, ora in qualita` di main sponsor. L’edizione 2023, in programma dal 5 al 7 maggio, vedrà gareggiare più di 30 imbarcazioni - quest’anno anche oltre i 50 piedi - per un appuntamento che sarà più che mai una festa per tutti. Infatti, nello spirito di celebrare questa tradizione profondamente legata al territorio, Splendido Mare si farà promotore dell’iniziativa Aspettando Slow Fish: la manifestazione biennale dedicata agli ecosistemi acquatici organizzata da Slow Food e Regione Liguria. L’evento, a cui parteciperà l’executive chef di DaV Mare, Davide Galbiati, si svolgerà dal 1 al 4 giugno a Genova. In questo contesto, la giornata propedeutica di sabato 6 maggio a Portofino, vedrà un mercato dei produttori d’eccellenza dei presidi Slow Food di zona, che racconteranno al pubblico il territorio ligure attraverso i loro prodotti; un vero e proprio regalo di Splendido Mare alla comunità locale che renderà ancora più vivace l’atmosfera nel borgo nel mezzo del weekend di regate.

Cinema in blu “Con l’aiuto di Dio”

Tornano anche le suggestive serate di grande cinema sotto le stelle in collaborazione con il Riviera International Film Festival di Sestri Levante che il 12 maggio e il 26 giugno riporteranno in Piazzetta lo schermo d’argento affacciato sulla magnifica baia di Portofino. Questi eventi regaleranno al pubblico “en plain air” pellicole di giovani talenti emergenti che indagano i grandi temi della contemporaneita`. Ancora una volta, Splendido e Splendido Mare vogliono celebrare cio` che Portofino, un palcoscenico naturale, ha rappresentato e rappresenta per il cinema.

DaV Mare allo Splendido Mare, A Belmond Hotel

Apre il 12 maggio l’anteprima stampa del docufilm realizzato da Flying Donkeys, progetto cofinanziato dal Pos Fesr Liguria 2014-2020, con il contributo di Splendido e Splendido Mare. “Con l’aiuto di Dio” e` una toccante, moderna fiaba di resilienza e coraggio che, attraverso la voce del protagonista Mose`, immerge lo spettatore nella storia di un uomo di 93 anni dai primi del Novecento fino ad oggi, calandolo nei panni di un sognatore che ha vissuto gran parte della sua vita in mare e per il mare. Una passione che lo ha portato a compiere un’impresa ciclopica: da solo Mosè sta portando a compimento la costruzione del più grande Leudo, la tipica imbarcazione a vela locale, mai costruito fino ad oggi senza l'aiuto di nessuno o, come dice lui stesso, "con l'aiuto di Dio" che e` il nome che ha dato alla sua Arca.

«Quella di Mosè è una storia straordinaria - dichiara Alberto Pirozzini, managing director di Splendido - quando abbiamo scoperto questo personaggio che da solo, passati i 90 anni, sta costruendo un’imbarcazione di 22 metri a pochi chilometri dai nostri alberghi, ci siamo immediatamente innamorati del progetto e siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del docufilm che diffonderà la storia di Mosè nel mondo. Un messaggio straordinario di forza, resilienza e sfacciato ottimismo; valori che oggi più che mai siamo felici di diffondere».



Splendido Mare, A Belmond Hotel

via Roma 2 - 16034 Portofino (Ge)

Tel 0185 267802