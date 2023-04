La cucina giapponica di Ichi Station sbarca a Torino

Dopo il successo ottenuto a Milano con la formula di delivery stellato e con il ristorante nel quartiere cool di Brera, Ichi Station apre il suo primo ristorante con servizio placée nel cuore della Torino più glamour.

Nato come catena di ristoranti di sushi stellato d’asporto e non, Ichi Station è un progetto di Yango Zhang firmato, nelle proposte culinarie, dal cuoco giapponese Haruo Ichikawa.

Un luogo che è un crocevia di culture, scoperte e condivisione di esperienze; un vero e proprio viaggio di sapori, ricordi ed emozioni con al centro la cucina giapponese.

Ichi Station in via Maria Vittoria a Torino

Ichi Station sbarca a Torino

A distanza di qualche mese dall’apertura a Milano Ichi Station ci invita a seguirlo nel tour dei sapori approdando anche a Torino, in via Maria Vittoria 2, nella meravigliosa cornice di Piazza San Carlo; il primo ristorante Ichi Station sotto la Mole è sviluppato su 100 metri quadrati circa, con 28 posti a sedere, ed è ideato anch’esso dallo studio di interior design Masquespacio.

Ichi Station Roll, 1/3 Ichi Station Nigiri Station 2/3 Ichi Station, Nigiri 3/3 Previous Next

Masquespacio, lo stesso studio che ha seguito il progetto del recente ristorante meneghino, continua il viaggio nel futuro di Ichi Station ed anche in questa sede ricrea un ambiente avanguardistico, giapponese ma minimale, dettato da istallazioni luminose nei colori istituzionali del brand che variano con un semplice click, intervallati da grandi specchi in giro per il locale.

Ichi Station a Torino, interno 1/3 Yangp Zhang a Ichi Station 2/3 Ichi Station, interno, particolare dei tavboli 3/3 Previous Next

Il menu di Ichi Station

Il menu del nuovo ristorante torinese, aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena, propone i piatti più celebri di Ichi Station compreso l’innovativo sushi plant based per i clienti più attenti alla sostenibilità anche nel food. Così sushi, sashimi, poké e tartare classiche si alternano ad uramaki rivisitati di ispirazioni italiane (come l’uramaki roma cacio e pepe che abbina il gambero in tempura e l’avocado al pepe, sale e pecorino o come la variante liguria che mixa gambero in tempura, olive taggiasche a mayo di ceci, basilico fresco e pinoli). L’offerta plant based per vegani, che consente di nutrirsi consapevolmente con un prodotto eticamente sostenibile, senza rinunciare al sapore e all’esperienza di un sushi tradizionale a base di pesce, offre fake salmone, tonno e gamberetti in versione nigiri o uramaki.

Lo studio Masquepacio

About Masquespacio: e` uno studio di interior design internazionale guidato da Ana Hernandez & Christophe Penassse, in cui creano progetti innovativi mixando materiali, forme e colori. I loro lavori sono stati riconosciuti dai media internazionali e vantano premi come il ‘Best Middle East Restaurant’, il Restaurant and Bar Design Awards, il "Young Talent" di Elle Decor International nel 2020 e il "New Values" di AD Spain. Dicono del progetto: «La cucina giapponese e` diventata famosa in tutto il mondo, tuttavia Ichi Station sta dando una nuova versione creativa e sofisticata di take away. I sapori sono futuristici di per se ed e` per questo che abbiamo cercato di creare un ambiente futuristico per il locale. Il nuovo Ichi Station porta un mix tra l’opzione take away e allo stesso tempo un’esperienza culinaria ‘fast and casual’ che si combina con il sushi creativo servito nel locale. Anche in questo caso l'intenzione era quella di creare un design di ispirazione giapponese, ma allo stesso tempo di evitare che sembrasse un qualsiasi altro ristorante giapponese. In questo senso, lo spazio di Ichi Station ha infatti un aspetto che puo` facilmente adattarsi ad altri tipi di cibo o eventi». Attualmente stanno lavorando a nuovi progetti su Milano, Qatar, Arabia Saudita, Los Angeles, Bangkok e Barcellona.

Ichi Station

Via Maria Vittoria, 2 – Torino

Tel. 0282398131