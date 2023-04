Armani/Ristorante Milano: ecco il nuovo menu di Francesco Mascheroni

La primavera fa il suo ingresso nel nuovo menu di Armani/Ristorante situato al piano 7° dell’omonimo hotel di via Manzoni 31 a Milano, guidato dall’executive chef Francesco Mascheroni. La carta ripropone “La mia cucina vegetale”, “Presente” e “Tradizione in evoluzione”, tre percorsi di degustazione in equilibrio tra tecnica, tendenze e ispirazioni locali che accolgono accenti di cucine internazionali.

Armani Ristorante, Francesco Mascheroni e il suo Agnello lattuga ai carboni

La primavera fa il suo ingresso all'Armani/Ristorante

Asparagi (bianchi, lattuga e yuzu), Piselli (latte di cocco, riso soffiato), Melanzana (miso, basilico, mandorle) sono alcuni piatti che compongono “La mia cucina vegetale” un menu composto da sei portate dove merita una nota lo Spaghettone (di Gragnano Gentile, datterino giallo, Parmigiano Reggiano 90 mesi) un goloso invito a fare la scarpetta. La particolarità di questo menu è che ogni piatto, se richiesto, può diventare vegano. “Tradizione in evoluzione” accoglie sei pietanze, rivisitazioni originali di piatti tipici, di territorio, come Aspic (di lingua di vitello e tonno rosso, mela verde, uova di trota, capperi di Pantelleria), Riso (“erburin”, anguilla affumicata alla soia), Come una Lasagna (ragù d’anatra, curry verde, coriandolo e lime) o la Trippa (di mare alla milanese, salsiccia Piemontese, fave, merluzzo nero) solo per citarne alcuni. Infine “Presente” una proposta di sette piatti, sintesi del pensiero gastronomico attuale dello chef che si sposa con gli ingredienti di stagione. Tante suggestioni e creatività che abbracciano piatti di terra come Agnello (cotto in casseruola, lattuga ai carboni, fondo ristretto), Vitello (animelle, asparagi, spugnole, aglio orsino) e di mare, tra cui Dim Sum (arrosto, zenzero, kimchi consommé, ostrica Gillardeau, pera nashi), San Pietro (burro bianco al wasabi, radice di prezzemolo).

Armani Ristorante, Pane olio cioccolato 1/5 Armani Ristorante, Piselli latte cocco e riso soffiato 2/5 Armani Ristorante, Animelle di vitello 3/5 Armani Ristorante, Rabarbaro Parfait al latte di capra 4/5 Armani Ristorante, Trippa di mare 5/5 Previous Next

Armani/Milano e la scelta delle materie prime

Lo stile essenziale di Mascheroni si traduce in una cucina senza confini per idee e materie prime, dove il minimo comune denominatore è la semplicità. Una semplicità solo apparente, che si esprime in piatti che catturano per la bellezza riempita di contenuto. I contorni nitidi e i sapori complessi tracciano la strada per arrivare al gusto puro dell’ingrediente.

Armani Ristorante, l'interno del locale posto al settimo piano dell'omonimo hotel di via Manzoni

Inoltre, per Pasqua e Pasquetta, Armani/Bamboo Bar offre ai propri ospiti e ai clienti esterni dell’hotel un menu composto da quattro portate ricche di tradizione, disponibile domenica 9 e lunedì 10 aprile a pranzo.

Armani/Ristorante

Armani Hotel Milano, Via Alessandro Manzoni, 31 · 02 8888 8702

Tel. +39 02 8883 8703 -