Novità per gli amanti della carne in tutte le sue salse, la Braseria diventa On the Road e apre a Bergamo. Il locale di Luca Brasi, già apprezzatissimo e conosciuto, a Dalmine arriva ora tra le vie del centro della città, e sarà operativo tutti i giorni a pranzo e a cena a partire da oggi, mercoledì 12 aprile. Hamburger, pulled, specialità Bbq e fritti: questi sono i cavalli di battaglia di Brasera on The Road, che propone prodotti tipici della cultura street food rivisitandoli con materie prime italiane, biologiche e di altissima qualità. Le carni, punto di forza della Braseria on the road, provengono da allevamenti selezionati e controllati, prevalentemente biologici e rispettosi del territorio e del ciclo di vita dell'animale. Anche gli ingredienti, comprese le salse, vengono preparati e lavorati nella loro cucina: questo fa la differenza nei panini di Braseria On the Road.

La Braseria diventa on the road e arriva a Bergamo

Carne tra le migliori in Italia e in Europa

La Braseria on the Road nasce, infatti, dall'esperienza dello chef Luca Brasi, proprietario della Braseria, storico ristorante con macelleria di Osio Sotto e punto di riferimento per gli amanti della carne in ogni sua forma (e cottura!), che di recente ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti: tra questi, il 1° posto nella classifica delle 21 Top Steakhouse d'Italia ed il 42° nel World's 101 Best steakhouse restaurants.

Tappa per gli amanti dello street food

Proprio il successo della Braseria e la passione dello chef per la sperimentazione con la griglia, differenti tagli di carne e cotture, hanno spinto Luca Brasi a creare questo nuovo format, che ha immediatamente riscosso un grandissimo successo.

Oggi Braseria On The Road si pone come meta obbligata per gli amanti dello street food, ed in particolare per gli appassionati del Bbq. Pulled Beef, pulled pork, ribs di maiale, hamburger tradizionale o di pollo biologico, e perfino il panino vegetariano: Luca brasi propone un menu ricco e variegato. In grado di soddisfare ogni palato.

Lo chef Luca Brasi

Per un'esperienza ancora più personalizzata, è possibile aggiungere al proprio panino diversi ingredienti o una tra le tante salse disponibili, alcune tradizionali e altre decisamente originali, ma tutte rigorosamente homemade! Inoltre, se proprio si vuole cedere alle tentazioni, è possibile aggiungere al proprio panino un hamburger 100% wagyu!

Braseria On the Road

Via Broseta 3/1B – 24122 Bergamo