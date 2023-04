Lignano Sabbiadoro e dintorni: i ristoranti da non perdere

Un luogo da vivere, non soltanto durante la stagione estiva: è Lignano Sabbiadoro, ma anche il suo litorale e il suo entroterra, scrigni di bellezza, natura e gusto. Ecco allora una selezione di ristoranti fra la nota località balneare friulana e i suoi dintorni, come l'incantevole borgo marinaro di Marano, fra lo scorrere lento del fiume Stella e le Risorgive.

Lignano Sabbiadoro

Al Bancut, ristorante a Lignano Sabbiadoro

Piccolo e raccolto (una ventina di posti dentro ed altrettanti fuori), Al Bancut è da oltre 40 anni il punto di ritrovo di velisti, skipper, appassionati di sport nautici, buongustai. Stupenda la sua posizione sull’acqua, con vista sulla laguna, quasi sulla punta di Lignano Sabbiadoro. Sorta di casone contemporaneo, con il suo alto tetto spiovente, ha uno stile decisamente nautico, con l’arredamento che vede abbinati elementi in legno centenario a particolari hi-tech come le vele in kevlar e carbonio utilizzate per la decorazione del bancone e dei lampadari. In tavola le più tradizionali ricette di pesce dell’Alto Adriatico, ma anche piatti di carne ed eccellenti primi.

Il tutto rivisitato con leggerezza e rispetto della materia prima principalmente locale e della tradizione. Fra gli antipasti, la selezione di crudo gioca fra pesci e crostacei. Fra i primi la tradizionale Pasta e fagioli gioca con anguilla , garusoli, Varhackara (pesto di Timau, fra le montagne della Carnia, nato per valorizzare il lardo conservando al suo interno ritagli di salame, speck affumicato, guanciale, pancetta e ossocollo), e il Risotto in base al mercato dichiara la freschezza assoluta degli ingredienti e la possibilità di variare in base al pescato. Fra i secondi, eccellente è il Calamaro e razza, cime di rapa, castagne, jus di vitello e, per chi ama la carne, insolito è il Piccione, i suoi fegatini, salsa al porto, puntarelle, beurre blanc.

Al Bancut a Lignano Sabbiadoro

Al Bancut | Via Lagunare - 33054 Lignano Sabbiadoro UD | Tel 043171926

La Farmacia dei Sani, informale e rilassata

È dal 1977 che la Farmacia dei Sani accoglie alla sua accogliente tavola avventori di tutte le età. Merito della genuinità dei prodotti, della semplicità dei gustosissimi piatti, dell’atmosfera informale e rilassata, veramente familiare, e del fatto che a tutte le ore è possibile degustare eccellenti salumi e formaggi del territorio accompagnati da vini selezionati da Patrizio Faidutti (una carriera da giovanissimo garzone a titolare). In questa accogliente osteria con cucina, veranda e taverna, si mangia innanzitutto il pesce, ma non manca anche una buona scelta di piatti di carne. Le porzioni sono generose, i piatti attingono alla tradizione gastronomica friulana con digressioni verso la cucina mediterranea. Fra i piatti simbolo del locale gli Spaghetti alla Farmacia, apprezzatissimi anche perché hanno i frutti di mare già sgusciati. Tra i secondi, largo a grigliate e fritti di mare. Il tutto accompagnato da una buona scelta di vini di un cinquantina di cantine friulani e, per chi ama le bollicine, di Champagne di maison classiche.

La Farmacia dei Sani a Lignano

La Farmacia dei Sani | Via Latisana, 44/A - 33054 Lignano Sabbiadoro UD | Tel 3313853695

La Barcaneta a Marano Lagunare

La Barcaneta si affaccia con il suo déhors sulle piazze del centro storico di Marano Lagunare, incantevole borgo marinaro che dà il nome all’omonima laguna, a una trentina di km da Lignano. Paese di pescatori, ha un bel mercato del pesce a cui si rifornisce Claudio Moretti, cuoco e proprietario del locale con la ristorazione nel DNA, dato che è della sua famiglia il noto ristorante Balan di S.Giorgio di Nogaro. Nel 2008 si è messo in proprio e ha messo in atto con passione e tanta ricerca il suo progetto di esaltare il sapore più autentico del pesce unendolo alle verdure. Piatti delicati che esaltano le materie prime e cura nella presentazione sono il suo timbro. Un successo. Il consiglio è di affidarvi allo chef che raccoglierà le vostre esigenze e vi proporrà un percorso che sicuramente non vi deluderà. Must del ristorante è la degustazione di antipasti che cambiano spesso a secondo delle stagioni e del pescato: la banalità è bandita, ed ecco che si spazia dalla tagliata di ombrina con cipolla dolce di Cavasso alle codine di gambero su crema di zucca e topinambur. Eccellenti anche i primi con paste fatte in casa e i secondi con pesci con cotture veloci. Vale la pena di assaggiare l’anguilla cotta lentamente sulla brace, che va ovviamente ordinata in anticipo. Eccellente la cantina che propone il meglio della produzione del Friuli Venezia Giulia, e dà un buono con spazio ai vini naturali e alle birre birre artigianali.

La Barcaneta a Marano Lagunare

La Barcaneta | Piazza Mari 7 - 33050 Marano lagunare UD | Tel 043167410

Trattoria alla Laguna, cucina di pesce maranese

A due passi dal porticciolo di Marano e di fronte al mercato ittico, gestione familiare, cucina di pesce, posti a sedere anche all’aperto, la Trattoria alla Laguna ha raccolto da qualche anno il testimone dello storico locale Vedova Raddi, di cui porta ancora il nome dell’insegna. All’altezza dell’eredità ricevuta, propone la più tradizionale cucina di pesce maranese, preparata regola d’arte utilizzando solo il pescato della laguna e dell’Adriatico. Fra i must i molluschi gratinati alla maranese, la granzeola al naturale cotta al vapore e insaporita solo da un filo d’olio, le orecchiette fatte in casa con gamberi e verdure di stagione, la frittura mista con 5 tipi di pesce e crostacei. Golosi i dolci fatti in casa, come la Sfogliatina con crema chantilly e frutta fresca. Il tutto accompagnato da ampia scelta di vini friulani e, per chi non rinuncia alle bollicine, Champagne e Franciacorta.

Trattoria alla Laguna, Marano Lagunare

Trattoria alla Laguna | Piazza Garibaldi 1 - 33050 Marano Lagunare UD | Tel 043167019

Paradiso a Paradiso: romantico e del territorio

Paradiso di nome e di fatto, questo raffinatissimo ristorante di campagna nell’omonimo borgo a una mezzoretta di strada da Lignano, poco lontano dalla laguna di Marano. Vale assolutamente la pena di andarci, per goderne la calda atmosfera impreziosita da infiniti piccoli e colti dettagli e per gustare la cucina di questo piccolo tempio della cultura del cibo e dell’accoglienza, creato 50 anni fa da Aurelio e Anna Maria Cengarle (straordinaria Lady Chef), splendidamente affiancati nel tempo dalla figlia Federica. Il ristorante Paradiso si trova in un caseggiato in pietra del Cinquecento restaurato con estremo gusto, uno dei locali più romantici e ricchi di atmosfera del Friuli, con ombreggiato dehors. La cucina, ora affidata a Loris Plazzotta, attinge dalle zone umide circostanti e dalla laguna materie prime particolari come erbe spontanee, funghi, bacche, selvaggina, rane, lumache, anguille. Interpreta con sensibilità il territorio e si rinnova con le stagioni. In questo periodo invernale protagoniste sono le carni: animali ruspanti di bassa corte di piccoli allevatori locali, selvaggina da piuma e da pelo. Le preparazioni vanno dalle cotture espresse alle reinterpretazioni di elaborate ricette medioevali, ma su tutte capeggiano lo spiedo e la griglia preparate con maestria da Aurelio. Preziosa la cantina.

Il Ristorante Paradiso

Paradiso | Via S. Ermacora, 1 - 33050 Paradiso UD | Tel 0432777000

Al Ferarut, la cucina di Alberto Tonizzo

Vale veramente la pena di inoltrarsi nella romantica zona delle Risorgive alle spalle di Lignano per esplorare la cucina di Alberto Tonizzo, chef patron del ristorante Al Ferarut. Figlio d’arte e terza generazione in cucina e alla guida del ristorante, allievo di Igles Corelli e altri grandi, tanto studio ed esperienze, è fra gli chef più interessanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia e la sua tavola è una sorpresa per raffinatezza e per l’impronta sicura nella ricerca continua senza virtuosismi fine a se stessi. Piatti buoni, sensati, godibili, che si evolvono tenendo sempre ben presenti le radici da cui sono nati. Ogni volta, una scoperta, che può iniziare con Leccia con Figo Moro di Caneva, liquirizia e misticanza e proseguire con i Rigatoni con humus di limoni, nero di seppia, seppioline di barena e grattatina di ricotta affumicata, l’Anguilla al salto con pelle soffiata (un must), per concludersi con il Cremoso ai funghi porcini. Sorprendenti anche i dolci e fornitissima e molto curata la cantina con oltre 700 etichette italiane e straniere, con un posto di riguardo per la produzione friulana. Si può anche scegliere fra un’ottima proposta di vini al calice.

Al Ferarut

Al Ferarut | Via Cavour 34 - 33050 Rivignano Teor UD | Tel 0432775039