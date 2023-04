Yo Fusion raddoppia a Roma: nuovo ristorante ad Anagnina

Non soltanto un all you can eat. Yo Fusion a Roma ha deciso di raddoppiare e, dopo il primo ristorante aperto in via Marconi, ne ha aperto un secondo ad Anagnina, in via Tuscolana 1848. Un nuovo indirizzo che mantiene però intatta l'idea di fondo della famiglie Yè, sviluppatrice del concept originario, con una proposta sia all you can eat sia alla carta, per pranzo, per cena e per l'aperitivo.

Yo Fusion Anagnina

Yo Fusion Roma arriva ad Anagnina

L’arrivo al locale è già indicativo della sua filosofia: un vortice in metallo e luci accompagna come un tunnel all’ingresso principale, un grandissimo spazio esterno accoglie uno dei cinque elementi del Feng Shui, l’acqua. Entrando nella sala a piano terra il Cocktail Bar ruba tutta la scena con un’offerta di mixology di qualità che è possibile provare comodamente seduti su poltroncine e sgabelli di velluto rosso circondati da uno spazio dal design unico con grandi specchi lungo le pareti verdi. Da Yo Fusion si trova una cucina che si affaccia alle tradizioni culinarie internazionali coinvolgendo l’Italia, l’Oriente e il Sudamerica grazie al tocco degli chef italiani, giapponesi e sudamericani che hanno prestato le loro consulenze.

Da Yo Fusion una proposta dove Asia, Italia e Sudamerica si incontrano

La proposta food, fruibile anche con il servizio Take Away, è un tripudio di sapori lontani ma quasi sempre con base sushi tra cui troviamo Tai Fusion (spigola fritta con maionese dello Chef); Mazzancolla Caraibica; Sake fritto Philadelphia; Hoso tartare spicy; Anatra arrosto con aromi; Foie Gras Rolls; Black Ponte Maki (salmone, riso nero, avocado, burrata, olio al tartufo, gambero rosso); White truffle (carpaccio di spigola, sale rosa dell’Himalaya, salsa tartufata, olio evo); Gyuniku rolls (uramaki con riso cotto, manzo danese scottato, gambero in tempura); Ceviche; Sake tataki;Ebi gold; Maguro tataki.

La proposta per l'aperitivo

Una proposta della cucina da provare anche con l’interessante formula aperitivo e il suo Menu AperiYo che, al costo di 15 € tutti i giorni dalle 18 alle 20, permette di sorseggiare un drink a scelta abbinato ad una degustazione fusion di assaggi crudi e cotti. Il Cocktail Bar conferisce all’insegna un tocco frizzante attraverso i suoi Signature Cocktail: Yo Negroni (martini rubino, bitter Martini riserva, Bombay dry gin, bitter, sandalo); To-Niko (gin più cinque, martini ambrato, amaro del ciclista, limone, lurisia tonica ireos toscano); Fuego (cazadores blanco tequila, frangelico, lime, cordiale peperoncino e sambuco); Lemongrass (eristoff vodka infusa al lemongrass, maraschino, lime, sambuco, lurisia ginger beer peperoncino calabrese). Por el suelo (cazadores blanco tequila, martini rubio, bitter martini riserva, basilico); Fusion spritz (conditum paradoxum garbata, martini bianco, cordiale cetriolo e vaniglia, lime e prosecco). La struttura si sviluppa su ben 3 piani fino alla Terrazza Bar, ideale per trascorrere le serate sempre più tiepide. La sala ristorante, invece, vanta una cucina a vista ma anche una sala privé, dedicata agli eventi privati. Yo Fusion è il posto ideale per un aperitivo ma anche per una cena al ritmo di musica grazie alle tante serate evento in programma con Live Music o Dj Set.

Grande attenzione alla mixology da Yo Fusion Anagnina

Yo Fusion

Via Tuscolana 1848 - Roma

Tel 0692597858/ 3247773777