CotoliAMO, il gusto della tradizione lombarda al nuovo bistrot di Milano

Il nome è già tutto un programma. Nasce dalla fusione tra la parola cotoletta, uno dei simboli del capoluogo lombardo, la parola amore, ad indicare il piacere di mangiare italiano. Il gastro bistrot CotoliAMO è un vero e proprio viaggio nella cucina regionale della Lombardia e del nord Italia, alla riscoperta di ingredienti genuini e tradizionali e tra ricordi di sapori antichi. Ci troviamo vicini alla stazione Centrale di Milano, all’interno dell’hotel Hilton Milan, e alla guida della brigata c’è Paolo Ghirardi. Lo chef descrive con queste parole il suo menu: «un'esperienza unica ed autentica della cucina regionale del nord Italia che vi porterà alla scoperta di ingredienti e costumi che vanno oltre i limiti geografici. Una ricerca attenta alla conservazione dei prodotti, un percorso del gusto per fare in modo che i ricordi più lontani possano risalire in un solo momento, grazie al profumo di un piatto».

L'orecchia d'elefante è tra i piatti forti di CotoliAMO

Le proposte di CotoliAMO: la tradizione del Nord Italia protagonista

Ovviamente la grande protagonista del menu di CotoliAMO è proprio la cotoletta. Non può certo mancare la celebre “Orecchia d’elefante”, capolavoro della cucina milanese, qui cucinata secondo la tradizione. Burro chiarificato aromatizzato alla salvia per creare la giusta croccantezza, accompagnata da pomodorini e patate fritte. Spazio anche per cotolette rivisitate, tra cui troviamo quella farcita con taleggio e funghi porcini e accompagnata da patate speziate e cipolle brasate, oppure la cotoletta al carbone, ripiena di asparagi, zafferano e gorgonzola IGP, flan di patate, spinaci e marmellata di pomodori. Tradizione e modernità che si fondono in piatti preparati con ingredienti di produzione locale, nel segno della sostenibilità.

La tradizione italiana e lombarda è protagonista anche degli altri piatti del menu, dove c’è spazio per rivisitazioni di piatti lombardi come le Nusècc (polpette bergamasche di verza) e gli Scarpinocc, con crema di scarola. L’Ossobuco burger, poi, è un'originale rivisitazione del classico piatto milanese con pane di riso, straccetti di ossobuco, fonduta di parmigiano e zafferano. Tra le novità per la primavera 2023 troviamo le Tagliatelle al tartufo spadellate con pollo, crema e mandorle tostate.

La novità della primavera 2023: Tagliatelle al tartufo spadellate con pollo, crema e mandorle tostate

L’aperitivo da CotoliAMO, signature e cocktail dai classici agli esclusivi

Non soltanto pranzi e cene: da CotoliAMO anche gli aperitivi sono d’eccellenza. Tra le proposte del bistrot una lista di signature spritz realizzati su misura e una selezione di cocktail, dai grandi classici fino a quelli esclusivi. Tra questi ultimi da non perdere il gin CotoliAMO, un London dry gin realizzato con un mix di ginepro in collaborazione delle migliori botaniche italiane con un ingrediente speciale dalla tradizione lombarda, lo zafferano. Cocktail su misura, grazie a liquori italiani e frutta di stagione, sono sempre a disposizione dei clienti del lounge bar per l’aperitivo o come accompagnamento alla cena.

Da non perdere il gin CotoliAMO: tra gli ingredienti lo zafferano

CotoliAMO

Via Luigi Galvani, 12, 20124 Milano (MI)

Tel. 02 6983 3078