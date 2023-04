La Madernassa: la primavera esplode nel menu di Giuseppe d'Errico

Primavera, rinascita e freschezza: i colori della natura si rifletteranno nei piatti del ristorante La Madernassa, a Guarene (CN), una stella Michelin. Già confermato dalla guida “We are smart green guide” tra i 100 migliori ristoranti del mondo, al quinto posto in Italia per la creatività, l’impronta ecologica e uso di frutta e verdura, La Madernassa si afferma come luogo dove le menti non si fermano in nome della passione per la cucina. A guidare il ristorante è l’executive chef Giuseppe d’Errico in collaborazione con il fratello Francesco, chef de cuisine, e di una brigata capace di dare il meglio di sé nel suo lavoro. E anche la location è d’eccezione: da poco inserita nel circuito dei borghi più belli d’Italia, Guarene sorge nella Langhe – Roero e Monferrato, un sito protetto dall’UNESCO.

A destra Giuseppe d'Errico, executive chef di La Madernassa, con il fratello Francesco
Il ristorante La Madernassa, immerso nel verde delle langhe
Un dettaglio della terrazza del ristorante La Madernassa

La Madernassa: la primavera protagonista del nuovo menu

Saranno i colori e i profumi della primavera a esplodere nella proposta gastronomica del ristorante La Madernassa. «Questa è la stagione che preferisco perché permette di esprimermi al meglio e, sotto ogni aspetto, mi consente di immergere il cliente in colori, profumi e sapori tali da generare un’esperienza totalizzante, portando al massimo potenziale il luogo, il territorio e la nostra cucina» rivela l’executive chef Giuseppe D’Errico.

Tra i piatti proposti ce ne sono due che meritano una particolare attenzione. Il primo è “Rifiorire – latte cagliato, tuorlo d’uovo di montagna confit, piselli e prosciutto crudo di Cuneo”, che ha riscosso grande successo nel 2022 e vedrà, per quest’anno, un’importante evoluzione da scoprire. Il secondo piatto è “Asparago tonnato – Asparago bianco cotto in brodo, salsa tonnata, polvere e foglie di cappero, ventresca di tonno laccata con jus di vitello”, che ha deliziato i palati dei clienti l’anno scorso e che nel 2023 si intreccerà con i gusti del territorio e le radici mediterranee dello chef. Oltre a Rifiorire e Asparago tonnato sono tante le sorprese da scoprire a La Madernassa.

Asparago e Rifiorire sono tra le proposte di La Madernassa

Il concept di cucina e il team di La Madernassa

Per la stagione 2023 La Madernassa ha deciso di concentrarsi sul menu alla carta, in favore di un’esperienza culinaria personalizzata da cliente a cliente. Sarà lo chef a costruire un viaggio gastronomico in base alle esigenze di ognuno. «È come immaginare che ogni tavolo del ristorante sia uno chef’s table dove l’ospite è attore e spettatore al contempo, dove interagisce con lo Chef senza però abbandonare l’intramontabile fascino del tavolo più riservato o con vista sulle Langhe. E così accadrà che tra i differenti tavoli quasi certamente i menù saranno completamente differenti l’uno dall’altro» racconta Ivan Delpiano, co-fondatore alla guida del Resort. L’impegno di La Madernassa è quello di rendere inclusiva e distensiva ogni esperienza. A seguire i clienti vi saranno la maître di sala Giorgia Fiasconaro; il giovane sommelier Vincent Nuevo e Giuseppe Palazzo, direttore di sala.

Un ruolo fondamentale in questo ristorante è dato alla sostenibilità e al mondo dei vegetali. La serra, il giardino di erbe aromatiche e l’orto li pongono al centro dei piatti proposti, affidando ad essi un ruolo ben distinto. «Un esempio è la lamina di purea ridotta di cipolla che nella composizione del piatto dovrebbe ricoprire unruolo marginale, ma per quanto delicata e inaspettata diventa invece protagonista» spiega lo chef

Giuseppe D’Errico, «il pensiero maturato durante le vacanze appena trascorse ci porterà a trasmettere, attraverso le preparazioni, la mediterraneità di un'Italia piena di sapori, intrecciata con questo territorio, che verrà valorizzato maggiormente e al contempo darà forza all’unione tra le mie origini ed una terra unica come le Langhe e il Roero».

La Madernassa ristorante & resort

Reg. Lora 2, 10250, Guarene (CN)

Tel. 0173 611716