Il Vistamare a Rosignano Solvay: l'esperienza e l'empatia di Fabio Simpatia

Là dove il Tirreno bagna le coste dell'Alta Maremma, proprio là, a Rosignano Solvay (LI), in un luogo fiabesco, si vive la favola lieta, serena, appagante e gioiosa di un pranzo in un eccellente ristorante con cucina di pesce, il Vistamare. Chef e patron a legittimare la locuzione latina "nomen omen": Fabio Simpatia, poco più che quarantenne. Esperienza nel ristorante del papà Ciro e poi, con coraggio non disgiunto da arguta saggezza, il passo imprenditoriale di recente compiuto. Simpatia ma soprattutto empatia, immediata: il suo è un sorriso schietto e mediterraneo.

Fabio Simpatia è lo chef del ristorante Vistamare, a Rosignano Solvay 1/2 Fabio Simpatia insieme al padre Ciro, ristoratore 2/2 Previous Next

Il ristorante Vistamare: a pochi passi dal mare di Rosignano Solvay

Struttura piccina, armoniosa, amenamente irrorante atmosfera di lietezza, luminosità e candore del bianco, luminosità avvolgente del cielo e del mare. Quanto dista la riva del mare da "Vistamare"? Dipende. Dipende dalle maree. Il range va dai 130 ai 170 metri. Piedi nell'acqua, a momenti, quando si è seduti ad uno dei tavoli esterni.

Il dehors del ristorante Vistamare 1/2 Le spiagge di Rosignano Solvay si trovano a pochi passi dal ristorante 2/2 Previous Next

Il menù, ad intendere l'oggetto menù, c'è ed è anche ben fatto. Merita la scorsa non disattenta; insomma, merita la lettura. Sì, ma poi viene lo chef al tavolo e allora si capisce che a lasciarlo fare si può solo andare su, in cima alla vetta dei sapori del mare.

Filiera corta e miglia nautiche poche, stretta la correlazione. Filiera corta in quanto la fonte di approvvigionamento è il pescatore di fiducia dotato di proprio peschereccio e sono relativamente poche le miglia nautiche (ma non parliamo, per carità, di km zero) in quanto la pescosità del mare d'intorno l'Arcipelago Toscano è bastevole per il fabbisogno dello chef Fabio.

Alcune proposte del menu del Vistamare di Fabio Simpatia, a Rosignano Solvay

Si comincia con coccole graditissime volte a rendere il benvenuto al commensale che qui si sente subito a proprio agio.

Sul verde letto di asparago si adagia un freschissimo gambero rosso. Bianco il piatto, perfetta la policromia. Che bontà e quale apprezzabile originalità nel Tartufo di rana pescatrice e salsa parmigiana. E ancora, lodevole anche il non prevaricante effetto scenico, il "Gambero al vapore con riduzione di datterino giallo, aria di sedano rapa e affumicatura al cipresso”. A seguire: “Seppie nel suo nero con clementini” e “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP”. Squisiti i pani fatti in casa. Nell'appropriato calice, servito alla corretta temperatura, un gradevole Rosato Etna DOC fatto da Cottanera.

Gambero al vapore con riduzione di datterino giallo, aria di sedano rapa e affumicatura al cipresso

Di elevata bontà, quanto grande la tentazione di chiedere il bis, il primo piatto: "Spaghettone con vongole veraci e tartufo marzolino".

Non di bis ma di altro primo adesso trattasi: un piccolo capolavoro: "Tagliatelle da noi manufatte con bisque e tartare di scampi". Coacervo goloso di sapori, con la dominante mare a cui la tagliatella fa da suadente appoggio.

Spaghettone con vongole veraci e tartufo marzolino

Altro sfoggio di tecnica e di guizzo creativo nel gustoso e memorabile secondo piatto: "Triglia con acqua di pomodoro alla pizzaiola e profumo di gorgonzola e grana". Senza dileggio alcuno ed al contempo senza profanazione alcuna, scorgiamo in questo piatto l'elevazione esperienziale di quanto potrebbe diventare, se non snobbato, il filone aurifero del "Cheese & Fish".

Triglia con acqua di pomodoro alla pizzaiola e profumo di gorgonzola e grana

Golose le proposte dei dessert. Scegliamo la Pastiera Napoletana, e poi sempre per restare nella regione di Fabio, il babà. Ghiotto omaggio alla Toscana: "Cantuccini da noi manufatti accompagnati da Vin Santo da Chianti DOP Geografico". Ben affiatata la brigata di cucina, molto bravi anche in sala. Vistoso e contagioso l'entusiasmo di Fabio. Grande la sua passione, già robusta e vieppiù crescente la sua competenza, innata, e dalla simbiosi con il suo papà, rinvigorito, il suo talento.

Cantuccini con vin santo, uno dei dolci del ristorante Vistamare

Ristorante Vistamare

Via del Popolo, 76, 57016 Rosignano Solvay (Li)

Tel. 0586 762289

Aperto a pranzo e cena

Chiuso il martedì