Bis di Smash Tag a Roma: nuova apertura per la miglior hamburgeria d'Italia

Smash Tag fa il bis a Roma. Il concept dell’hamburger perfetto ideato da Giorgio Rajani e Riccardo Di Salvo raddoppia in zona Prati, in Via Vittoria Colonna 19. Uno spazio esterno e due piani, di cui il secondo dedicato agli smash party: eventi per bambini con animazione e gioco danza, ma anche momenti di spensieratezza per adulti che vogliono tuffarsi in un revival delle feste anni ’90 tra hamburger, patatine e palloncini colorati.

Smash Tag, una formula di successo

Smash Brown è una vera star gastronomica

Smash, letteralmente schiacciare, è una pallina di carne macinata che viene schiacciata tanto da farne caramellizzare la parte esterna pur preservandone tutti i suoi succhi. Il bun è un soffice panino, risultato di una ricetta a base di patate. Il menu dà più spazio alle sfarzose colazioni americane ma anche a una proposta vegana. Ben 6 panini con, ognuno, un colore del film “Le Iene” (yellow - orange - white - pink - red - brown), tutti con solo carne freschissima a doppia macinazione, ma anche nuggets, patatine e dolci. La vera punta di diamante di casa Smash Tag è però lo Smash Brown con smashburger, american cheese, crispy bacon, smash tag smoke sauce.

Il nuovo locale in zona Prati è su due piani con dehors: 70 coperti totali

Quattro tagli di carne differenti

È forse proprio questo concentrato di macinato, di 4 tagli di carne differenti, o il soffice bun a rendere speciali i loro burger ed è forse per questo che sono stati premiati con l’ottavo posto nella classifica del miglior hamburger al mondo secondo Enjoy Travel per il 2022, unica hamburgeria italiana in classifica.

Il locale sfoggia toni accesi di color giallo e sprazzi di color fucsia, 70 coperti di cui 30 nel dehors adibito a zona “picnic in città” con grandi panche gialle. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Da ultimo poi, la collaborazione in esclusiva con Deliveroo.

Smash Tag

Via Vittoria Colonna 19, 00193, Roma (Rm)