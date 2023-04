La trattoria Da Nando celebra le sue radici con i menu in furlan

Il friulano non è un dialetto ma una vera e propria lingua romanza, parlata da quasi un milione di persone in gran parte del Friuli-Venezia Giulia. Se pensiamo poi che ci sono anche almeno due milioni e mezzo di “expat” di origini friulane al di fuori del Friuli che hanno competenza nell'uso della propria lingua d'origine, si può capire meglio la portata dell’iniziativa Uanetto.

Andrea Ivan e Sandro Uanetto, storici ristoratori della trattoria Da Nando

L'obiettivo del progetto della trattoria Da Nando

Un progetto fortemente voluto dai giovani Giulia, Marco, Leonardo e Stefano, figli di Andrea Ivan e Sandro Uanetto storici ristoratori giunti alla quinta generazione (il locale nasce nel 1960 ad opera di Ferdinando affabile “ustir” dietro il bancone e sua moglie Isolina impareggiabile dietro i fornelli) che hanno a lungo collaborato con ricercatori e studiosi per ritrovare terminologie e denominazioni dimenticate di piatti e prodotti. Scoperte che sono state pubblicate da poche settimane nei piatti di primavera, liturgia che sarà applicata ad ogni cambiamento di menù secondo la stagionalità, con l’onore di poter contribuire alla promozione e alla salvaguardia della lingua e della cultura friulane attraverso la gastronomia.

A sinistra Leonardo, Giulia e Stefano Uanetto, a destra una foto di famiglia

Ecco alcune riflessioni della portavoce dell’iniziativa Giulia Uanetto: «il Friulano ci lega alla nostra terra, alla nostra storia, alle nostre tradizioni e merita di essere rappresentata anche nei nostri menù. È una lingua onomatopeica e a volte poetica nelle sue espressioni e, come tale, evoca situazioni che amplificano l’arte e l’artigianalità che noi mettiamo ogni giorno nel piatto. Il Friulano ci rende unici proprio come i sapori che vogliamo offrire: per noi è “casa” e a casa si sta bene, ci si sente coccolati e al sicuro; questa è dunque la sensazione che vorremmo far vivere aprendo le porte della nostra Trattoria».

Dal primo al dolce: un menu in dialetto alla trattoria Da Nando

Sarà curioso e divertente, quindi, leggere e poi gustare un piatto come Pes di Mont, cuince di Sardôns, Cisarôns e Faves – ovvero Salmerino alpino, vellutata di Acciughe, Piselli e Fave, oppure la Polente Cuinciade…daûr stagjon - Polenta condita con Formaggio Montasio e altro secondo stagione, ed ancora i Cjarsons Salats o Dolçs - Cjarsons Salati o Dolci; i Macarons di Zespes – i famosi Gnocchi di Susine; la Mignestre di Pès cu las scusses e rîs di Sepes – la Zuppa di Crostacei e Riso di Seppie. Per concludere magari con un Sfuei di Fretae dolce Dorade o Flamade Crespelle gratinate con il Rum preparate da Sandro Uanetto alla lampada al tavolo, proprio come si faceva nei ristoranti “signorili” di una volta.

Una iniziativa onorevole che corre in senso inverso alle dinamiche di appiattimento e di globalizzazione di tendenza degli ultimi anni, ma in piena armonia con il senso di un profondo ritorno popolare alle nostre origini culturali, sociali ed enogastronomiche che sono fortemente identitarie, rendendo l’italica regionalità un bene prezioso e unico al mondo.

