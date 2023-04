Agli Amici Dopolavoro, la nuova proposta gourmet di JW Marriott Venice Resort

Novità per JW Marriott Venice Resort & Spa, parte di Marriott International, che ha riaperto il ristorante gourmet Dopolavoro sotto la direzione di Emanuele e Michela Scarello del ristorante “Agli Amici 1887” di Udine, 2 stelle nella guida Michelin Italia 2023. Con una filosofia di cucina profondamente legata a ciò che l’isola e la laguna hanno da offrire, il ristorante, battezzato “Agli Amici Dopolavoro”, accoglierà gli ospiti a partire dal 6 di aprile, in un ambiente dall’atmosfera sofisticata, arricchito da sorprendenti dettagli architettonici risalenti agli anni '20 e da un menu innovativo, con proposte green e sostenibili, dal mondo vegetale e marino.

JW Marriott Venice Resort & Spa presenta il ristorante Agli Amici Dopolavoro

Agli Amici Dopolavoro si va ad aggiungere ai ristoranti della famiglia Scarello a Godia (Udine) - Agli Amici - e a Rovigno (Istria, Croazia) - Agli Amici Rovigno - e, come questi ultimi, sposerà il motto “oggi è il gran giorno” alla base della filosofia di accoglienza della famiglia Scarello da oltre 135 anni, ossia “prepararsi per ogni pranzo e ogni cena con grande anticipo per accogliere gli ospiti come se ogni volta fosse un’occasione speciale, da celebrare”, così da farli sentire a casa, proponendo loro un’esperienza indimenticabile.

«Siamo estremamente felici e onorati di dare il benvenuto nel nostro Resort, all’interno del prestigioso ristorante Dopolavoro, allo Chef Emanuele Scarello e alla sorella, nonchè eccellente sommelier, Michela. Un ulteriore passo di affermazione del JW Marriott Venice Resort & Spa quale destinazione di richiamo nel panorama culinario veneziano - ha dichiarato il direttore dell’albergo Cristiano Cabutti - La collaborazione con una realtà come quella de “Agli Amici” è un'opportunità unica per esplorare nuovi territori gastronomici con prodotti direttamente provenienti dal nostro orto e dalla laguna, creando così momenti eccezionali che lasciano un'impronta duratura nel tempo. Siamo entusiasti di lavorare insieme per impreziosire la nostra proposta culinaria e offrire un'esperienza territoriale straordinaria ai nostri clienti. Non vediamo l'ora di scoprire i loro piatti e di sperimentare nuovi sapori insieme».

Menu iconici, creati seguendo le sensazioni che il luogo dona

Con accesso dedicato tramite un molo riservato, immerso nel verde dell’Isola delle Rose, il ristorante Agli Amici Dopolavoro offre una proposta culinaria che mira a incorporare il meglio della produzione locale in termini di sostenibilità economica e biologica. Chef Emanuele Scarello impronta, infatti, la cucina dei suoi nuovi ristoranti seguendo le stesse linee guida che da sempre contraddistinguono il suo pensiero: nascono così dei menu unici e non replicabili, appositamente dedicati ai luoghi dove verranno gustati, creati seguendo l’ispirazione e le sensazioni che il luogo dona. Per Agli Amici Dopolavoro Chef Scarello ha pensato a due menu degustazione costruiti ad hoc sulle caratteristiche di Venezia, città di mare e di laguna e simbolo di un turismo e sviluppo sostenibile, e sulle peculiarità dell’Isola delle Rose, che grazie alla sua posizione strategica tra laguna e mare e alle brezze che generano un clima mite e benefico, vanta una varietà di piante che non si ritrova in alcun altro luogo a Venezia. Un uliveto composto da un centinaio di alberi consente di produrre una quantità di olio d’oliva servito in degustazione ai tavoli del ristorante.

Un magnifico orto circonda l’edificio del Dopolavoro e funge da preziosa risorsa per le cucine, mentre i numerosi alberi da frutto nonché la meravigliosa coltivazione di rose, colorano i giardini. I due menu degustazione saranno dedicati rispettivamente all’orto e alla laguna, con proposte prettamente vegetariane e di pesce, ed un unico piatto di carne. Tutto il pesce che verrà utilizzato è pesce che non può essere allevato, come sogliola, mazzancolla, seppiola e moleca, favorendo così la stagionalità dei prodotti, locali e selvatici, in un’ottica di sostenibilità, circolarità e dialogo con il territorio circostante. Dall’orto e dal mondo vegetale arrivano invece le proposte botaniche: carciofo, asparago, carletti (lo sclopit friulano) e bruscandoli. Nel menu abbinamenti insoliti e sapori che tradizionalmente sono proposti con la carne saranno invece abbinati al pesce. Una sfida ancora più impegnativa quella di Chef Scarello di proporre una cucina varia, raffinata e ricca di gusto, senza lavorazioni di piatti di carne ma puntando prevalentemente sul mondo vegetale.

L'impegno per le nuove generazioni

«Agli Amici Dopolavoro è un piccolo ristorante con un grande orto nella laguna di Venezia - ha commentato lo chef Emanuele Scarello - Venezia e la sua laguna formano un tutt’uno incredibile, frutto di un processo dinamico dove l’opera dell’uomo e l’ecosistema naturale si amalgamano senza soluzione di continuità, influenzandosi reciprocamente. Questo processo si riflette in una stratificazione di saperi e tradizioni che vogliamo riproporre nella nostra cucina, con un’elaborazione di prodotti volutamente e strettamente legati all’ambiente che ci accoglie. L’intento è quello di offrire un’esperienza che esprima a tutto tondo l’unicità della laguna veneziana, valorizzandone i prodotti squisitamente autoctoni».

Appena entrati al ristorante, gli ospiti vengono accolti in un’ampia stanza con cantina a vista, uno scenografico bancone bar per la preparazione degli aperitivi e una grande vetrata che affaccia sull’orto, così da poter “abbracciare” in un colpo solo tutte le ispirazioni alla base del menu che degusteranno poi nel piatto. Il team, sia della cucina che in sala, è giovane, così come a Godia e nel ristorante di Rovigno: simbolo dell’impegno della famiglia Scarello nei confronti delle nuove generazioni, con le quali sfidare e affrontare il futuro affidando loro un così importante patrimonio di conoscenza e tradizione.

L'importanza dell'accoglienza

«Siamo entusiasti di inaugurare la nostra seconda dimora fuori dal Friuli-Venezia Giulia - continua la sommelier del ristorante Agli Amici Michela Scarello - e onorati di portare la nostra filosofia in questo luogo dal grande potenziale che ci stimola da tutti i punti di vista. L’accoglienza, che per noi rappresenta il primo passo nell’esperienza culinaria che desideriamo offrire ai nostri ospiti, sarà unica. Accolti in un’ampia stanza con la cantina a vista e il bancone per la preparazione degli amuse bouche, con una grande vetrata che affaccia sull’orto e sulla laguna, gli ospiti avranno subito davanti a sé tutte le sorgenti di quello che sarà il loro viaggio insieme a noi, con il vino, il cibo, il mare e l’orto».

Emanuele Scarello, classe 1970, è appassionato di mare, oltre che di cucina, ed è cresciuto nel ristorante che appartiene alla sua famiglia da generazioni: una storia di accoglienza friuliana da oltre 135 anni. Il piacere della condivisione del sapere gli ha consentito di imprimere un carattere unico e personale alla propria cucina, fatta di ingredienti locali e di gusto contemporaneo. Con Emanuele e Michela Scarello, sommelier appassionata di piccoli vignaioli e vitigni dimenticati del terriorio, oltre a padrona di casa del ristorante, da quasi vent’anni gestiscono cucina, accoglienza, servizio e cantina de “Agli Amici” di Godia a cui si sono aggiunti “Agli Amici Rovigno” nel giugno 2021 e ora “Agli Amici Dopolavoro” al JW Marriott Venice Resort&Spa.

Agli Amici Dopolavoro Restaurant

Isola Delle Rose, Laguna di San Marco - 30133 Venezia

Tel 041 8521300