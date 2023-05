Marea, sul lungomare di Torvaianica dal pesce all'amatriciana

Allo stesso tavolo sia l'autentica cucina marinara laziale sia la tradizione gastronomica di terra romana. Dove? Da Marea Restaurant, recente apertura sul Lungomare delle Meduse a Torvaianica. La nuova attività, infatti, offre ai clienti una proposta ampia, che attinge sia dal mare sia dall'entroterra, senza porsi limiti.

Marea a Torvaianica

Marea a Torvaianica: il menu

Il menu contempla la semplicità dei classici ristoranti di pesce con una proposta ristretta di portate tra insalata di mare, souté di cozze, spaghettone con vongole locali, risotto alla crema di scampi e, per finire, frittura di pesce e pescato del giorno alla griglia. La peculiarità di questo indirizzo gastronomico è però nella proposta di terra che si presenta timidamente con il tagliere di salumi e formaggi locali per poi spiazzare la carta dei primi piatti con amatriciana e carbonara, non solo capisaldi della cucina romana ma anche tra i primi più amati dagli italiani e non solo. Sul litorale laziale approda dunque il cuore di Roma che si prende una pausa dai ritmi frenetici della città per assaporare il meglio che il mare possa offrire al corpo e alla mente. Una vera e propria oasi di pace a pochi km dalla capitale e alla portata di tutti. I prodotti ittici sono sempre freschissimi ed esaltati nel gusto dalle ricette dello chef. Tutto è di provenienza locale, dai prodotti del mare a quelli di terra per valorizzare ancor di più e con orgoglio i prodotti nostrani.

Il locale: vista sul mare

Il locale si estende su una superficie notevole (comprensiva di un parcheggio privato adiacente) 200 coperti nella sala interna, e una terrazza che vanta un suggestivo affaccio panoramico sul Mar Tirreno, terrazza che ospita fino a 70 posti vista mare. L’ambiente appare semplice ma non per questo meno curato nonché gestito con competenza da un team preparato all’interno di un’atmosfera allegra. Da Marea il relax è assicurato grazie alla sua posizione strategica che regala scenari paradisiaci attraverso le grandi vetrate con vista a 360 gradi sul mare.

Marea Restaurant

Lungomare delle Meduse 110 - 00071 Torvaianica (Rm)

Tel 0693378968